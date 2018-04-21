Survivor'da Gönüllüler takımı bir ilke imza attı! Hünkar beğendi ödülünü kim kazandı?

Survivor'ın 50. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler yemek ödülüne çıktı. Her bölümü ayrı heyecan fırtınası estiren yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler hünkarbeğendi yemeği için elinden gelen her şeyi parkura yansıttı. Yarışmada son iletişim oyununu kazanan Gönüllüler takımı ödül oyununa moralli bir şekilde başladı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alp Kırşan'ın sunduğu ödül oyununa Gönüllüler takımı oldukça hırslı başladı. Oyun sonunda gülen taraf Gönüllüler oldu ve 10-5'lik skorla oyunu kazanmayı başardı. Böylece Gönüllüler iletişim oyunundan sonra yemek ödülünü kazanarak ilk defa üst üste 2 oyun almış oldu. Ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı mor odada muhteşem bir gün geçirdi.

MERVE VE SEMA TARTIŞMASI

Ödül oyunu sırasında Ünlüler takımında Sema ve Merve Aydın arasında tansiyon yükseldi. Sema'nın sert söylemleri Merve'yi kızdırdı. Merve 'Sema bana niye böyle çıkış yapıyorsun' dedi. Ödül oyunu sonrasında tartışma yaşayan Merve Aydın ile Sema arasındaki gerilim adaya dönüşte de devam etti. Hakan Hatipoğlu, Ünlüler takımı hakkında yorum yaparken "Ünlüler takımı karışmaya başladı" dedi.

KAYBETMEYE BAŞLAYAN ÜNLÜLER TEDİRGİN

Gönüllüler'in üst üste iki oyun birden alması Ünlüler'i rahatsız etti. Oyun sonrası kritik yapan Ünlüler, endişeye kapıldı. Tüm takım bir oyun daha vermemek gerektiği konusunda anlaştı.