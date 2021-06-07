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Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

07.06.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 6 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Büyük finale haftalar kalan Survivor'da yarışmacılar artık bireysel olarak dokunulmazlıkta yarışmaya başladı. Yarışmacılar haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Birinci olan isim ise haftanın 2. eleme adayını belirledi. Peki, Survivor’da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de geri sayım başladı. Finale bir aydan az zamanın kaldığı Survivor 2021’de bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. 6 Haziran Pazar günü Survivor yeni bölümde yarışmacılar arasında bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü. Günün sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin söylediği yarışmacı, haftanın 2. eleme adayı oldu.

SURVİVOR’DA 2. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu sıralama turu ile başladı. Parkurda zamana göre sıralama Aleyna, Ayşe, Poyraz, Batuhan, Steven, Berkay, İsmail şeklinde oldu.

Bu sıralamaya göre eşleşmeler şöyle oldu: Aleyna - Dora, Batuhan - Steven, Berkay - Poyraz, Ayşe - İsmail.

İlk turda Dora'yı 3-0 yenen Aleyna Kalaycıoğlu, yarı finale geçen ilk yarışmacı oldu. Yarı finale geçen ikinci isim ise Poyraz'ı 3-1 yenen Berkay oldu. Batuhan da Steven'ı 3-1 yenerek yarı finale kaldı. Yarı finale son kalan isim 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan İsmail Balaban oldu. Böylece kırmızı takımın hepsi yarı finale kalmış oldu.

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Bireysel dokunulmazlık oyunu yarı finalinde İsmail - Aleyna, Batuhan - Berkay şeklinde oldu. İsmail'i 3-1 yenen Aleyna, günün ilk finalisti oldu. Batuhan'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Berkay, finalde Aleyna Kalaycıoğlu'nun rakibi oldu. İkili arasında müthiş mücadeleyi 5-2 skorla kazanan Berkay, dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.

Başlıksız-10

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını Poyraz kazanmış ve eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu söylemişti.

aleyna

Son bölümdeki ada konseyinde ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Berkay, eleme adayı olarak Steven'ı söyledi. Böylece Steven, 2. eleme adayı oldu.

steve

BİREYSEL DOKUNULMAZLIKTA ELEME NASIL OLACAK?

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Survivor Türkiye’de ada konseyinde Acun Ilıcalı, merak edilen bireysel dokunulmazlıkta eleme nasıl olacak konusuna açıklık getirdi. Bu sene yapılan yeniliğe göre üç bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında üç eleme adayı çıkacak. İki dokunulmazlık kazanan yarışmacı, eleme adayı olarak söylenemeyecek. Eğer aday olarak gösterildi ise adaylığı düşecek. Üç eleme adayı için Pazartesi günü oylama yapılacak. Oylama, sadece eleme adayları için yapılacak. Seyirci oylaması sonucunda en az oyu alan isim Survivor’dan elenecek.

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survivor
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah sizi islah etsin,hala bu rezil adamın programlarını izleyip takip ediyorsunuz.inşallah senin sonun çok kötü olacak acun...
@ozay_1930_zjafb Reyting uğruna yapmayacakları yok bunların.
Ben seviyorum kardeşim programı sanan ne sen kimsin karışacaksın millete
kafa dağıtıyor işte peşinden de uykudan önce yerine haberleri dinlersin mışıl mışıl uyursun

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