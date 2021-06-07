Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de geri sayım başladı. Finale bir aydan az zamanın kaldığı Survivor 2021’de bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. 6 Haziran Pazar günü Survivor yeni bölümde yarışmacılar arasında bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü. Günün sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin söylediği yarışmacı, haftanın 2. eleme adayı oldu.

SURVİVOR’DA 2. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu sıralama turu ile başladı. Parkurda zamana göre sıralama Aleyna, Ayşe, Poyraz, Batuhan, Steven, Berkay, İsmail şeklinde oldu.

Bu sıralamaya göre eşleşmeler şöyle oldu: Aleyna - Dora, Batuhan - Steven, Berkay - Poyraz, Ayşe - İsmail.

İlk turda Dora'yı 3-0 yenen Aleyna Kalaycıoğlu, yarı finale geçen ilk yarışmacı oldu. Yarı finale geçen ikinci isim ise Poyraz'ı 3-1 yenen Berkay oldu. Batuhan da Steven'ı 3-1 yenerek yarı finale kaldı. Yarı finale son kalan isim 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan İsmail Balaban oldu. Böylece kırmızı takımın hepsi yarı finale kalmış oldu.