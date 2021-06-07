Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de geri sayım başladı. Finale bir aydan az zamanın kaldığı Survivor 2021’de bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. 6 Haziran Pazar günü Survivor yeni bölümde yarışmacılar arasında bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü. Günün sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin söylediği yarışmacı, haftanın 2. eleme adayı oldu.
Survivor 2021’de haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu sıralama turu ile başladı. Parkurda zamana göre sıralama Aleyna, Ayşe, Poyraz, Batuhan, Steven, Berkay, İsmail şeklinde oldu.
Bu sıralamaya göre eşleşmeler şöyle oldu: Aleyna - Dora, Batuhan - Steven, Berkay - Poyraz, Ayşe - İsmail.
İlk turda Dora'yı 3-0 yenen Aleyna Kalaycıoğlu, yarı finale geçen ilk yarışmacı oldu. Yarı finale geçen ikinci isim ise Poyraz'ı 3-1 yenen Berkay oldu. Batuhan da Steven'ı 3-1 yenerek yarı finale kaldı. Yarı finale son kalan isim 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan İsmail Balaban oldu. Böylece kırmızı takımın hepsi yarı finale kalmış oldu.
Bireysel dokunulmazlık oyunu yarı finalinde İsmail - Aleyna, Batuhan - Berkay şeklinde oldu. İsmail'i 3-1 yenen Aleyna, günün ilk finalisti oldu. Batuhan'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Berkay, finalde Aleyna Kalaycıoğlu'nun rakibi oldu. İkili arasında müthiş mücadeleyi 5-2 skorla kazanan Berkay, dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.
Survivor Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını Poyraz kazanmış ve eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu söylemişti.
Son bölümdeki ada konseyinde ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Berkay, eleme adayı olarak Steven'ı söyledi. Böylece Steven, 2. eleme adayı oldu.
Survivor Türkiye’de ada konseyinde Acun Ilıcalı, merak edilen bireysel dokunulmazlıkta eleme nasıl olacak konusuna açıklık getirdi. Bu sene yapılan yeniliğe göre üç bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında üç eleme adayı çıkacak. İki dokunulmazlık kazanan yarışmacı, eleme adayı olarak söylenemeyecek. Eğer aday olarak gösterildi ise adaylığı düşecek. Üç eleme adayı için Pazartesi günü oylama yapılacak. Oylama, sadece eleme adayları için yapılacak. Seyirci oylaması sonucunda en az oyu alan isim Survivor’dan elenecek.
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