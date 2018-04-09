Survivor'da haftanın eleme adayları kimler oldu? İkinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Böylece Gönüllüler'de elemeye kalan Funda, Cumali ve Yağmur arasında sms oylaması yapıldı. Survivor'a bu hafta veda eden isim ise Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan bölümde belli olacak.

GÖNÜLLÜLER'DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmıştı. Gönüllüler'de ada konseyinde adı en fazla yazılan isim Cumali oldu. İkinci eleme adayına ise dokunulmazlığı olan Damla karar verdi. Damla, Yağmur'un ismini söyleyerek ikinci eleme adayını belirlemiş oldu. Pazar akşamı yayınlanan bölümde ise haftanın ikinci dokunulmazlığını yine Ünlüler kazandı. Ada konseyinde ise üçüncü eleme adayı olarak Funda'nın adı yazıldı.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da haftalardır devam eden şanssızlıklarını kırmak isteyen Gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa hırslı başladı. Su üzerindeki kütükte dengede durma şeklinde yapılan oyun Gönüllüler takımı iyi başladı ancak sonunu getiremedi. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10-7 kazanmayı başardı

ADA KONSEYİNDE HAKAN TURABİ GERGİNLİĞİ

Survivor 2018 ada konseyinde genel değerlendirme yapan Turabi ile Hakan arasında sinirler gerildi. Hakan'ın takımı için ileriye yönelik söylediği umut verici sözlere gülen Turabi, 'Hakan her oyundan önce aynı şeyleri söylüyor ama yine yeniliyorlar. Bizi yenemezsiniz' dedi. Turabi'nin sözlerine ve gülmesine tepki gösteren Hakan ile Turabi arasında gerginlik yaşandı.

ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?

Survivor'da bu hafta eleme adayları olan Funda, Cumali ve Yağmur sms oylaması sırasında duygularını açıkladı. Survivor'da kalmayı çok istediğini söyleyen Funda, '

Yıllardır milli takım kamplarındayım. Davranış ve başarılarımdan dolayı örnek gösterilen bir sporcu oldum. Umarım elenmem. Kalırsam daha hırslı şekilde devam edeceğim' dedi.

Cumali ise, Survivor için Türkiye'nin bir ucundan İstanbul'a yürüdüğünü hatırlatarak, 'Milli sporcuların içindeyim gurur verilecek bir şey. Sporcu değilim inşaat işçisiyim. Saygıyı hak etmek güzel şeydir. Kalırsam düştüğüm yerden kalkıp devam edeceğim ve savaşacağım.' şeklinde konuştu.

Damla'nın adını eleme adaylığı için söylediği Yağmur ise, 'Buraya ilk geldiğimde de potadaydım. Burada çok güzel dostluklar edindim ve onlarda aynı potadayım. Ben her zaman nasibinin gerçekleştirine inanan birisiyim. Umarım hak eden burada kalır.' ifadelerini kullandı.