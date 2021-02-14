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Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

14.02.2021 06:55 | Son Güncelleme:
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Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bakın kim kazandı ve haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da kıyasıya rekabet sürüyor. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam ekrana gelen bölümde oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden takım eleme konseyinde bir takım arkadaşını haftanın ilk eleme adayı olarak çıkarmak zorunda kaldı.

Market ödülünde parkurda bir el arabasını yoldaki küpleri ve halkaları toplayacak iki yarışmacıdan biri atıcılık yaptı kıyasıya mücadelenin ardından kazanan takım market ödülünün sahibi oldu. Market ödülünün ardından Survivor gerçeği olan dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. İki takım dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Survivor dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam ilk oynanan oyun olan market ödülünü kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Parkurda takım içi uyumun önemli olduğu market ödülünde skor 5-4'e geldi. Ünlülerden İsmail - Melis, Gönüllülerden Steven - Aleyna ikilisi atıcı olarak parkura çıktı. Aleyna - Melis karşılaşmasında geriden gelmesine karşı Aleyna oyunu alarak skoru 5-5 yaptı. Sonraki oyunda Melis - Steven mücadelesinde ise İsmail'in küpleri yanlış dizmesi sonucunda oyunu kaybetti. Ve Gönüllüler 6-5 öne geçti. Son oyunda ise Gönüllülerden Ayşe, Ünlülerden Merve atıcı olarak parkura çıktı. Bu oyunu da kazanan Gönüllüler, 5-4 geriden gelerek 7-5 market oyununu kazanan takım oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık mücadelesin 9-8'lik skorla önde olan Ünlüler takımı bayrak yarışında Gönüllüler takımına kaybetti ve haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Ünlüler takımı kendi arasında konseyde bir takım arkadaşının ismini yazmak için konseye gitti. En çok oyu alarak Survivor'da eleme adayı olan isim Ünlüler takımından Doğan bu haftanın ilk eleme adayı oldu. Yapılan oylamanın ardından Doğan 7 oy alırken Çağrı 3 oy ve Sergen 1 oy aldı. Ve haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından Doğan oldu.

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