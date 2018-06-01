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Survivor'da hızlandırılmış çekimler dönemi başlıyor! Survivor sms oylaması ne zaman bitecek? Acun Ilıcalı açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2018 00:57 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de yarışmacıların kaderlerini belirleyecek olan Dominik'teki son toplu sms oylaması başladı. Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde finalleri yapılacak olan Survivor'da bundan sonra başka bir oylama yapılmayacak. Acun Ilıcalı artık Survivor'da hızlandırılmış çekimler döneminin başladığını açıkladı. Survivor'daki son sms oylaması ne kadar sürecek? Oylama ne zaman bitecek? Kıbrıs finallerine kadar elenecek yarışmacılar son toplu sms oylamasına göre belli olacak.

Survivor'da hızlandırılmış çekimler dönemi başlıyor! Survivor sms oylaması ne zaman bitecek? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'in 31 Mayıs Perşembe yayınlanan 85. bölümünde ada konseyinde Acun Ilıcalı son sms oylamasını başlattı. Kıbrıs finalleri öncesindeki son büyük sms oylaması 2 gün boyunca sürecek. Bundan sonra elenen isimler bu son oylamaya göre belli olacak.

'SURVIVOR'DA SON DÖNEME GİRDİK'
Survivor'da artık hızlandırılmış çekimlerin başlayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, 'Artık son döneme girdik. Bundan sonra sayılı gün ve sayılı eleme olacak. Bir çoğunuz finali göremeyecek büyük bir mücadele olacak. Dominik'teki son oylama bugün başlayacak ve Cumartesi dokunulmazlık oyunu başlamadan bitecek. Dominik'te
bu son oylama olacak. Bundan sonra elemeler bu oylamaya göre olacak. Bundan sonra hızlandırılmış çekimler ve Kıbrıs finalleri olacakKimin kimden daha çok oy alacağını tahmin edemediğim bir sezon yaşıyoruz. Bundan sonra bütün dokunulmazlıklar farklı bir şekilde geçecek' şeklinde konuştu.

DOMİNİK'TEKİ SON OYLAMA BAŞLADI!
Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde finalleri yapılacak olan Survivor 2018'de son büyük sms oylaması da Perşembe akşamı başladı. Kıbrıs finallerine kadar elenecek olan isimlerin kaderi bu son oylamada belli olacak. Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyununa kadar devam edecek olan sms oylamasında Dominik'te yapılan son oylama olacak. Kıbrıs finallerinde ise çeyrek final, yarı final ve final için günlük sms oylamaları olacak.

ÜNLÜLER TAKIMI SURVIVOR REKORUNU KIRDI!
Survivor 2018 ada konseyinde Acun Ilıcalı, Ünlüler takımının kırdığı rekoru anlattı. Ünlüler takımının tam 4 ay boyunca sahillerinden çıkamadığını söyleyen Acun Ilıcalı bunun Survivor tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.


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