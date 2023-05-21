Survivor'da ikinci bireysel dokunulmazlığı kim aldı? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da finale doğru heyecan dorukta!

Survivor'da bireysel yarışların nasıl geçtiği ve kimin eleme potasına gittiği merak ediliyor. Survivor'da takım yarışları sona erdi. Bireysel yarışlara dönülen yarışmada dün akşam ilk bireysel dokunulmazlık oyununu oynandı. İzleyiciler haftanın ikinci dokunulmazlığını kimin kazandığını merak ediyorlar. Yarışmacılar hem ödülün sahibi olmak hem de eleme potasından kurtulmak için kıyasıya mücadele ettiler. İşte Survivor bireysel dokunulmazlık ve haftanın ikinci eleme adayı...

SURVIVOR'DA İKİNCİ BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor'da bu akşam ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacılar artık kendi bireysel başarıları için mücadele edecekler. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı gecenin kazananı en yüksek skoru yapan isim olacak. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Survivor'ın ikinci eleme adayının ismini verecek.

Dün akşam yayınlanan bölümde Survivor 2023'ün ilk bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı Yusuf olmuştu. Yusuf konseyde, eleme adayı olarak Aziz'in ismini vermişti.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı da belli olacak.

Acun Ilıcalı'nın sunacağı konsey yine heyecanla bekleniyor. Survivor Yusuf ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olurken eleme adayı olarak Aziz'in ismini verdi. Böylelikle Survivor 2023'ün ilk bireysel eleme adayı Aziz olmuş oldu.



