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Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Ünlüler takımına büyük şok! Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 01:01 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasının 6. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşı geldi. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da elemeye kim kaldı?

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Ünlüler takımına büyük şok! Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2020'nin 23 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümünde elemeye kalan yarışmacı belli oldu.

Soluk soluğa izlenen Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ise bayrak oyunu belirledi. Gönüllüler Survivor’da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

SURVIVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımı oyunu kaybetmenin hüznünü yaşarken takımdan bir isim eleme potasına girdi. Yapılan oylamalar sonucunda Derya eleme adayı oldu.

SURVIVOR'DA PERFOMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta ünlüler takımında Perviz ve Elif, gönüllüler takımında da Cemal Can ile Meryem haftanın en iyi performansını gösteren isimler oldu. Survivor yeni bölümde, Perviz ile Cemal Can ve Elif ile Meryem ödül için mücadele edecek.

perviz

ACUN'DAN PERFORMANS LİGİ AÇIKLAMASI

Survivor'daki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, performans liginin ayrıntılarını açıkladı. Ilıcalı'nın verdiği bilgilere göre, Survivor'da performans ligi puan tablosu haftalık olarak açıklanacak. Bu tablo ise Survivor'da yarışmacıların oynadıkları, kazandıkları her oyun için verilecek puanlar sonrasında oluşacak. Performans sıralamasında üst sıralarda yer alan yarışmacılar, bir ödül için yarışacak.

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Survivor, Survivor 2020,

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