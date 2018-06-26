Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

İKİNCİ YARI FİNALİST SALI AKŞAMI BELLİ OLACAK Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelecek olan 110. bölümünde ise, Adem, Nagihan, Damla ve Anıl, ikinci yarı finalist olmak için mücadele edecek. Sakatlığından dolayı bu oyunlarda yer alamayan Turabi ise, finallere çeyrek finalden başlayacak ve sms oylamasına girecek.

SURVIVOR'DA İLK YARI FİNALİST BELLİ OLDU Sakatlığı süren Turabi'nin oynayamadığı yarı final oyunlarında, Nagihan, Damla, Adem, Hilmi Cem ve Anıl mücadele etti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ilk yarı final oyununda kazanan isim Survivor'ın Perşembe akşamı ekrana gelecek olan yarı finaline doğrudan katılma hakkı elde etti. Zorlu mücadele sonunda rakiplerini yenmeyi başaran Nagihan ve Hilmi Cem finale kaldı. Finale Nagihan 2 hakla çıkarken, Hilmi Cem ise bir hakla mücadele etti. İlk oyunu kazanan Hilmi Cem durumu 1-1'e getirdi. Son oyunu da kazanmayı başaran Hilmi Cem, yarı finale çıkan ilk yarışmacı oldu.

Finale sadece 4 gün kalan Survivor'da Dominik'te yapılan çekimler artık sona ererken, yarışmacılar son oyunlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yarı finale doğrudan katılabimek için mücadele etti.

SURVIVOR'DA KIBRIS FİNAL ELEMELERİ NASIL OLACAK?

Survivor'da Hakan'ın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki finallere katılma hakkı elde etti. Çarşamba akşamı Survivor'ın çeyrek finali KKTC'den canlı olarak yayınlanacak ve 4 yarışmacı sms oylamasına çıkacak. Burada en çok oyu alan iki yarışmacı Perşembe akşamı yarı finalde olacak. İki yarışmacı ise çeyrek finalde elenecek.

Dominik'teki son yarı final oyunlarını kazanan iki yarışmacı ise, çeyrek finalde oylamaya çıkmadan doğrudan yarı finale katılacak. Perşembe akşamı ekrana gelecek olan yarı finaldeki 4 yarışmacı arasında en fazla oyu alan iki isim, Cuma akşamı yapılacak olan büyük finale kalacak. Survivor 2018'in şampiyonunu ise canlı yayın sırasındaki sms oylaması belirleyecek.

DOMİNİK'TEKİ SON İLETİŞİM OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar son iletişim oyununda ter döktüler. . Oyun sonrasında ise kazanan Damla, ödüle götüreceği ismi Nagihan olarak belirledi. Bir diğer kazanan isim olan Adem ise Anıl'ı seçerek ödüle götürdü. İletişim ödülünü kazanan isimler sevdikleriyle görüntülü konuşma şansı buldular.



