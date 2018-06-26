MAGAZİN

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2018 00:07 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 25 Haziran Pazartesi ekrana gelen 109. bölümünde, Kıbrıs finaline kalan 6 yarışmacı yarı finali garantilemek için mücadele etti. Dominik'teki son oyunlarda ilk yarı finalist kim oldu? Survivor'da Perşembe akşamı yayınlanacak olan yarı finale kalan ilk yarışmacı belli oldu. Son oyunları kazanan iki yarışmacı Perşembe akşamı canlı yayında yapılacak olan yarı finale direkt olarak gidecek.

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Finale sadece 4 gün kalan Survivor'da Dominik'te yapılan çekimler artık sona ererken, yarışmacılar son oyunlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yarı finale doğrudan katılabimek için mücadele etti.

SURVIVOR'DA İLK YARI FİNALİST BELLİ OLDU
Sakatlığı süren Turabi'nin oynayamadığı yarı final oyunlarında, Nagihan, Damla, Adem, Hilmi Cem ve Anıl mücadele etti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ilk yarı final oyununda kazanan isim Survivor'ın Perşembe akşamı ekrana gelecek olan yarı finaline doğrudan katılma hakkı elde etti. Zorlu mücadele sonunda rakiplerini yenmeyi başaran Nagihan ve Hilmi Cem finale kaldı. Finale Nagihan 2 hakla çıkarken, Hilmi Cem ise bir hakla mücadele etti. İlk oyunu kazanan Hilmi Cem durumu 1-1'e getirdi. Son oyunu da kazanmayı başaran Hilmi Cem, yarı finale çıkan ilk yarışmacı oldu.

Hilmi Cem, Çarşamba akşamı yapılacak olan çeyrek finale katılmayacak ve doğrudan yarı final koltuğuna oturacak.

İKİNCİ YARI FİNALİST SALI AKŞAMI BELLİ OLACAK
Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelecek olan 110. bölümünde ise, Adem, Nagihan, Damla ve Anıl, ikinci yarı finalist olmak için mücadele edecek. Sakatlığından dolayı bu oyunlarda yer alamayan Turabi ise, finallere çeyrek finalden başlayacak ve sms oylamasına girecek.

SURVIVOR'DA KIBRIS FİNAL ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Survivor'da Hakan'ın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki finallere katılma hakkı elde etti. Çarşamba akşamı Survivor'ın çeyrek finali KKTC'den canlı olarak yayınlanacak ve 4 yarışmacı sms oylamasına çıkacak. Burada en çok oyu alan iki yarışmacı Perşembe akşamı yarı finalde olacak. İki yarışmacı ise çeyrek finalde elenecek.

Dominik'teki son yarı final oyunlarını kazanan iki yarışmacı ise, çeyrek finalde oylamaya çıkmadan doğrudan yarı finale katılacak. Perşembe akşamı ekrana gelecek olan yarı finaldeki 4 yarışmacı arasında en fazla oyu alan iki isim, Cuma akşamı yapılacak olan büyük finale kalacak. Survivor 2018'in şampiyonunu ise canlı yayın sırasındaki sms oylaması belirleyecek.

DOMİNİK'TEKİ SON İLETİŞİM OYUNUNU KİMLER KAZANDI?
Survivor'da yarışmacılar son iletişim oyununda ter döktüler. . Oyun sonrasında ise kazanan Damla, ödüle götüreceği ismi Nagihan olarak belirledi. Bir diğer kazanan isim olan Adem ise Anıl'ı seçerek ödüle götürdü. İletişim ödülünü kazanan isimler sevdikleriyle görüntülü konuşma şansı buldular.

PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
Survivor'daki son iletişim ödülünü kim kazandı? Dominik'te yarışmacıların keyifli anlarıSurvivor'daki son iletişim ödülünü kim kazandı? Dominik'te yarışmacıların keyifli anları
Metin Hara'dan Adriana Lima'ya romantik sürpriz!Metin Hara'dan Adriana Lima'ya romantik sürpriz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivo Survivor survivor 2018 survivor kıbrıs finali survivor yarı finalist

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdi

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdi

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

İlginizi Çekebilir

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kim Kardashian cesur kıyafetiyle dikkat çekti

Kim Kardashian cesur kıyafetiyle dikkat çekti

Survivor'daki son iletişim ödülünü kim kazandı? Dominik'te yarışmacıların keyifli anları

Survivor'daki son iletişim ödülünü kim kazandı? Dominik'te yarışmacıların keyifli anları

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya romantik sürpriz!

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya romantik sürpriz!

Burcu Kıratlı'dan alkışlanacak hareket

Burcu Kıratlı'dan alkışlanacak hareket

Doğa Rutkay ikizlerine kavuşmak için gün sayıyor

Doğa Rutkay ikizlerine kavuşmak için gün sayıyor

Yolanthe Cabau polis oldu!

Yolanthe Cabau polis oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.