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Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

25.05.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de eleme potasına en son giren yarışmacı Sude Burcu olmuştu. Potada 24 Mayıs akşamında her iki takımdan da iki yarışmacı bulunuyor. Elenen isim bu akşam belli oluyor. Peki Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'da zaman ilerledikçe potalardaki heyecan artıyor. Bilindiği üzere Survivor'a veda eden son isim Seda olmuştu. 24 Mayıs akşamı eleme potasında Hikmet, Berkan, Ayşe ve Sude yer aldı. Peki Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'a veda eden yarışmacı Sude Burcu oldu.

Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Gideceğini hissettiğini söyleyen Sude Burcu üzgün olduğunu ama elinden gelen her şeyi yaptığı için gururlu olduğunu ifade etti.

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sude Burcu, tekvandocudur. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmenidir. Kendisi gibi tekvadocu 2 kız kardeşi vardır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude Burcu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Zumba eğitmenliği de yapan Sude Burcu 1.66 boyunda ve 57 kilodur. 2 kez Avrupa 3'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu vardır.

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TV8 survivor
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