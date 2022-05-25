Survivor'da zaman ilerledikçe potalardaki heyecan artıyor. Bilindiği üzere Survivor'a veda eden son isim Seda olmuştu. 24 Mayıs akşamı eleme potasında Hikmet, Berkan, Ayşe ve Sude yer aldı. Peki Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'a veda eden yarışmacı Sude Burcu oldu.

Gideceğini hissettiğini söyleyen Sude Burcu üzgün olduğunu ama elinden gelen her şeyi yaptığı için gururlu olduğunu ifade etti.

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sude Burcu, tekvandocudur. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmenidir. Kendisi gibi tekvadocu 2 kız kardeşi vardır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude Burcu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Zumba eğitmenliği de yapan Sude Burcu 1.66 boyunda ve 57 kilodur. 2 kez Avrupa 3'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu vardır.

