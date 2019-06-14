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Survivor'da kim elendi? Aile ödülünü hangi takım kazandı? İşte Survivor'a veda eden isim

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 01:08 | Son Güncelleme

Survivor 2019'un 94. son bölümünde elenen isim belli oldu. Survivor'daki ada konseyinde bu hafta iki Yunan yarışmacı elemeye kalmıştı. Peki Survivor'da kim elendi? Dimitra mı yoksa Spyros mu veda etti? Survivor'da aylarca ailelerinden uzak kalan yarışmacılar sevdiklerine kavuşabilmek için parkurda ter döktü. Peki aile ödülünü hangi takım kazandı? Survivor 13 Haziran Perşembe eleme sonuçları ve son bölümde yaşananlar.

Survivor'da kim elendi? Aile ödülünü hangi takım kazandı? İşte Survivor'a veda eden isim

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 13 Haziran Perşembe ekrana gelen 94. son bölümde gerçekleşen ada konseyinde siyah takımda veda eden isim belli oldu. Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda Dimitra ve Spyros eleme adayı olmuştu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye Yunanistan doksan dördüncü bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda elenen isim belli oldu. Yunanistan'da yapılan toplu sms oylaması sonuçlarına göre bir kişi Survivor hayallerine veda etti.

Dimitra ve Spyros'un eleme adayı olduğu siyah takımda oylama sonucunda adaya veda eden isim Spyros oldu.

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AİLE ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor son bölümünde, yarışmacılar için büyük öneme sahip bir ödül oyununu oynandı. Kazanan takımın aileleriyle buluşacağı ödül oyununda büyük mücadele yaşandı. Siyah takım iki oyunu da kazanarak ödülün sahibi oldu. Katerina Dalaka ise performansıyla takımına büyük katkı sağladı.

Oyunun sonunda ödülü kazanan yarışmacılar mutluluktan, kazanamayanlar ise üzüntüden gözyaşı döktü. Siyah takım yarışmacılarının ailelerinden birer kişi Dominik’e ayak bastı. Ödül oyununu kazanan siyah takım aylar sonra aileleriyle buluşup hasret giderdiler. Siyah takımdaki Türk yarışmacılar Yusuf ve Sude ise karşılarında annelerini görünce gözyaşlarına boğuldu.

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Yarışmacılar buluşma sonrasında aileleriyle birlikte yemek yediler.


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