Survivor'da kim elendi? İşte Survivor SMS sıralaması

Survivor’da 6 Nisan akşamı gerçekleşen konseyde eleme adayları; Çağrı, Doğan, Sergen ve İsmail olmuştu. Haftanın en heyecanlı anlarının yaşandığı Survivor, izleyiciler tarafından merakla izlendi. Ada konseyinde Batuhan ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan gergin dakikalar ise merakla takip edildi. Peki iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor SMS birincisi kim oldu?

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nun 8-9'luk skorla gönüllüler takımı lehine çevirdiği skoru son oyunda Çağrı ile Berkay arasında oynanan oyunda Berkay kazanan taraf oldu ve iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor 2021 son bölümde oynanan iletişim ödülü oyununda gönüllüler takımının galip gelmesi sonrasında, yarışmacıların aile ve sevdikleriyle görüşmesi sonrasında sıra, gecenin en önemli ve en gergin anlarına geldi. Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyinde noter onayıyla 13. Hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre birincisi seçildi. 6 Nisan SMS birincisi ünlüler takımından Batuhan olarak açıklandı.