Survivor'da kim elendi? İşte Survivor SMS sıralaması

Survivor’da 6 Nisan akşamı gerçekleşen konseyde eleme adayları; Çağrı, Doğan, Sergen ve İsmail olmuştu. Haftanın en heyecanlı anlarının yaşandığı Survivor, izleyiciler tarafından merakla izlendi. Ada konseyinde Batuhan ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan gergin dakikalar ise merakla takip edildi. Peki iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor SMS birincisi kim oldu?
Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nun 8-9'luk skorla gönüllüler takımı lehine çevirdiği skoru son oyunda Çağrı ile Berkay arasında oynanan oyunda Berkay kazanan taraf oldu ve iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.
Survivor 2021 son bölümde oynanan iletişim ödülü oyununda gönüllüler takımının galip gelmesi sonrasında, yarışmacıların aile ve sevdikleriyle görüşmesi sonrasında sıra, gecenin en önemli ve en gergin anlarına geldi. Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyinde noter onayıyla 13. Hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre birincisi seçildi. 6 Nisan SMS birincisi ünlüler takımından Batuhan olarak açıklandı.
Böylelikle eleme adaylığı düşen Batuhan'ın yerine Çağrı eleme potasına girmek durumunda kaldı.
6 Nisan Salı günü yapılan Survivor eleme konseyinde Acun Ilıcalı tarafından noter onayıyla açıklanan 13. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre, eleme adayları arasından en az SMS oyuna sahip olan isim Doğan oldu ve Survivor 2021 şampiyonluk hayallerine ve adaya veda eden isim oldu.
Noter onayıyla Survivor 2021 13. Hafta SMS oylaması sıralamaları açıklandığında takım bazında burada olacak.
1 - Batuhan
2 - İsmail
3 - Merve
4 - Çağrı
5 - Sergen
6 - Doğan
7 - İlayda
8 - Melis