Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 1 Haziran Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın 1 Haziran Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan için eleme heyecanı yaşandı. Geçen hafta Sude'nin vedasının ardından Survivor'da bu hafta da iddialı bir isim elendi. Yarışmada halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Anıl olmuştu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı.

Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Ayşe, haftanın 2. eleme adayı oldu.

Survivor'da 3. eleme adayı ise Sema Aydemir oldu.

Survivor'da son eleme adayı ise Batuhan oldu.

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Survivor'da elemeye kalan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan arasında sms oylaması yapıldı.

Oylama sonuçlarına göre Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Sema Aydemir oldu.

"SERT VE SAVAŞÇI GÖRÜNMEYE ÇALIŞTIM"

Survivor'dan elenen Sema veda konuşmasında "Burada hep savaşçı ve sert olmaya öyle görünmeye çalıştım. Çünkü duygusallığı kaldıran bir yer değil. Burada tek başıma kalsam bile aylarca yaşayabilecek bir insanım. Takım arkadaşlarımı sizleri özleyeceğim" dedi.

TAKIMLAR DEĞİŞECEK

Acun Ilıcalı ise "Bizim takım planlamamız vardı. Sema'nın vedası onu değiştirmiş oldu. Bu haftadan itibaren, takımlarda ikişer kadın olacak. Takımları belirlemek için ise perşembe akşamı bir konsey yapacağız" dedi.

