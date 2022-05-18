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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 17 Mayıs Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

18.05.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Survivor'ın 17 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Geçen hafta elemenin olmadığı Survivor'da elemeye kalan isimler Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet oldu. Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti. Survivor hayatını noktalayan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı...

Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 17 Mayıs Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü yayınlanan son bölümünde Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet için eleme heyecanı yaşandı. TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu altı yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da elenen Barış'ın ardından aynı hafta Merve ve Parviz de sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılması nedeniyle eleme yapılmamıştı. Survivor'da ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı da Berkan Karabulut olmuştu.

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Survivor'da 4. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında 4. eleme adayı Seda oldu. Beşinci eleme adayı ise gönüllüler takımından Ogeday oldu.

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Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı, ada konseyinde oylamaya gitti. Arkadaşları tarafından en çok adı yazılan ve altıncı eleme adayı olan isim ise Hikmet oldu.

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OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da elemeye kalan Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet için sms oylaması yapıldı.

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Oylama sonuçlarına göre Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı Seda oldu.

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SEDA VE SEMA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Survivor'dan elenen Seda ile ikiz kardeşi Sema gözyaşlarına boğuldu.

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Survivor'da ilk defa eleme potasına giren ve elenen Seda veda konuşmasında "Ben en iyi kadınların içinde buraya davet edildim. Çok üzgünüm. Çok mutlu bir hayatım var ama burada bir daha yarışamamak beni üzüyor. Tek hayalim yarışmaktı onu da sizin sayenizde aldım. Ben erkeklerle yarışmak istiyordum, hayallerim vardı. Sema'yı burada bırakacak olmak,çok üzücü. Yolum bu kadarmış yapacak bir şey yok" dedi.

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DUYGULANDIRAN VEDA

Dominik hayallerini noktalayan Seda, konseyden ayrılmak üzereyken kardeşi Sema koşarak sarıldı.

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İkiz kardeşler gözyaşları içinde birbirlerine veda ederken, takım arkadaşlarını da duygulandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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