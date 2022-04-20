Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan 2022 Salı

19 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı, programın 83. bölümünün ardından merak konusu oldu. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı yarışmacıları ödül oyununda karşı karşıya geldi. İplerin iyice gerilip dengelerin her an değiştiği yarışmada oyunu kazanan taraf merak konusu oldu. Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorularının yanıtına ve programın 19 Nisan 2022 Salı günkü bölümü ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'nin 19 Nisan Salı akşamı yayınlanan 83. bölümünde ödül oyunu oynandı.

Ödül oyununun kazananı gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da Evrim, Ayşe ve Nisa eleme potasına girmişti. Haftanın 4. eleme adayı da dün belli olmuştu. Survivor'ın dün ekrana gelen bölümünde 4. eleme adayı Yağmur olarak açıklanmıştı.

Survivor All Star 2022'nin 19 Nisan Salı akşamı ekrana gelen bölümünde eleme potasında olan isimlerden biri en az oyu alarak adaya veda etti.

Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur arasından elenen yarışmacı Yağmur oldu.

