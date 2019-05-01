Survivor'da kim elendi? Ödül oyununda bir ilk! İşte Survivor 30 Nisan Salı elenen isim!

Survivor 2019'un 30 Nisan Salı ekrana gelen son bölümünde hem ödül oyunu hem de eleme heyecanı yaşandı. Siyah ve beyaz takımlar arasında ödül için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Birleşme sonrasında adaya ilk veda eden yarışmacı da belli oldu.
Birleşme partisi sonrasında lk dokunulmazlık oyununu 10'a 5'lik skorla kazanan beyaz takım seride 1-0'lık avantajı yakalamıştı. Survivor'ın 28 Nisan Pazar ekrana gelen 57. son bölümünde ise iki takım dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele verdi. İkinci dokunulmazlıkta da başarılı bir sonuç alan beyaz takım10-8'lik skorla oyunu kazanmayı başardı.
Survivor'da birleşme partisi sonrasında ilk elenecek ismin belli olacağı ada konseyinde oylama yapıldı. Yarışmadaki Türk ve Yunan oyuncu sayısının dengeli olması için bu hafta Yunan bir yarışmacının eleneceği açıklandı. Dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda ilk eleme adayını Yunan yarışmacılar belirledi.
Yapılan oylama sonrasında bu hafta eleme adayları Yunan yarışmacılar Elpida ve Spyros oldu.
Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonucuna göre Elpida ve Spyros arasından elenen isim açıklandı. İki isim arasında daha az oyu alan Elpida bu hafta Survivor'dan elenen isim oldu.
Survivor Türkiye Yunanistan'ın elli dokuzuncu bölümünde bir ilk yaşandı. Ödül oyununu kazanan takım Punta Cana'ya gidecek. Murat Ceylan kazanan takımı oyun alanından alarak Karayipler'in en fantastik bölgelerinden birine götüreceklerini söyledi. Ödül oyununu kazanan ise siyah takım oldu. Siyah takım Punta Cana'da harika bir gün geçirdi. Yarışmacılar hem yemek yedi hem de müthiş bir denizde eğlencenin keyfini çıkardı.
Survivor son bölümde oynanan ödül oyununda kazanan siyah takım oldu. Oyun sonrası seremonide söz alan Bora, Atakan'ın sakatlığına inanmadığını belirterek, iki sayılarının gittiğini iddia etti.
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