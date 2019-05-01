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Survivor'da kim elendi? Ödül oyununda bir ilk! İşte Survivor 30 Nisan Salı elenen isim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2019 00:02 | Son Güncelleme

Survivor 2019'un 58. son bölümünde, elenen isim belli oldu. Survivor'da birleşme haftası sonrasındaki ilk konseyde iki yarışmacı elemeye kalmıştı. Peki Survivor'da kim elendi? Elpida ve Spyros arasında adaya veda eden isim kim oldu? Survivor son bölümde siyah ve beyaz arasında oynanan seyahat ödüllü oyunu kazanan takım da belli oldu. Oyun sonrası seremonide ise Atakan ve Bora arasında gerginlik yaşandı. İşte Survivor 30 Nisan Salı sms oylaması ve eleme sonuçları.

Survivor'da kim elendi? Ödül oyununda bir ilk! İşte Survivor 30 Nisan Salı elenen isim!

Survivor 2019'un 30 Nisan Salı ekrana gelen son bölümünde hem ödül oyunu hem de eleme heyecanı yaşandı. Siyah ve beyaz takımlar arasında ödül için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Birleşme sonrasında adaya ilk veda eden yarışmacı da belli oldu.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Birleşme partisi sonrasında lk dokunulmazlık oyununu 10'a 5'lik skorla kazanan beyaz takım seride 1-0'lık avantajı yakalamıştı. Survivor'ın 28 Nisan Pazar ekrana gelen 57. son bölümünde ise iki takım dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele verdi. İkinci dokunulmazlıkta da başarılı bir sonuç alan beyaz takım10-8'lik skorla oyunu kazanmayı başardı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da birleşme partisi sonrasında ilk elenecek ismin belli olacağı ada konseyinde oylama yapıldı. Yarışmadaki Türk ve Yunan oyuncu sayısının dengeli olması için bu hafta Yunan bir yarışmacının eleneceği açıklandı. Dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda ilk eleme adayını Yunan yarışmacılar belirledi.

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Yapılan oylama sonrasında bu hafta eleme adayları Yunan yarışmacılar Elpida ve Spyros oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonucuna göre Elpida ve Spyros arasından elenen isim açıklandı. İki isim arasında daha az oyu alan Elpida bu hafta Survivor'dan elenen isim oldu.

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PUNTA CANA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın elli dokuzuncu bölümünde bir ilk yaşandı. Ödül oyununu kazanan takım Punta Cana'ya gidecek. Murat Ceylan kazanan takımı oyun alanından alarak Karayipler'in en fantastik bölgelerinden birine götüreceklerini söyledi. Ödül oyununu kazanan ise siyah takım oldu. Siyah takım Punta Cana'da harika bir gün geçirdi. Yarışmacılar hem yemek yedi hem de müthiş bir denizde eğlencenin keyfini çıkardı.

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ATAKAN BORA GERGİNLİĞİ

Survivor son bölümde oynanan ödül oyununda kazanan siyah takım oldu. Oyun sonrası seremonide söz alan Bora, Atakan'ın sakatlığına inanmadığını belirterek, iki sayılarının gittiğini iddia etti.


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