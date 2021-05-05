Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 4 Mayıs Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunların ikisini de gönüllüler takımı kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarda ise ünlüler takımından iki aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise ünlülerde sms birincisi olan isim 3. eleme adayını belirledi. Son bölümde eleme konseyi öncesinde ise iletişim oyunu oynandı.
Survivor son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü oyununda karşı karşıya geldi. İletişim oyunu, Dominik'in en uzun nehri üzerine kurulu parkurda oynandı. Nefesleri kesen iletişim oyununu 10'a 6 skoruyla ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı ödül olarak, ada hayatlarını anlatan kısa video çekip sosyal medyadan paylaşma şansını yakaladılar.
Survivor’da bu hafta ünlüler takımı için sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Survivor'da ünlüler takımında sms birincisi İsmail Balaban oldu.
Survivor ünlüler takımında sms oylaması ise şu şekilde oldu.
1- İsmail
2- Batuhan
3- Sergen
4- Merve
5- Melis
Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını gönüllüler takımı kazanmıştı. Bu yüzden ünlüler takımı iki eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. İlk eleme adayı Sergen olmuştu.
İkinci ada konseyinde yapılan oylamada ise diğer adayı Merve olarak belirlendi.
Ünlülerde sms birincisi olan İsmail Balaban ise son eleme adayı olarak Melis'in adını söyledi.
Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Merve, Sergen ve Melis arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı ünlüler takımından Melis oldu.
Survivor'da veda konuşması yapan Melis, "Hedefim buradan çok daha ilerisiydi. Ama yolum burada bitiyormuş. Buraya kadar gelebilmek de başarı" ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum