MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da korku dolu anlar! | Kanlar içinde kalan Merve Aydın hastaneye kaldırıldı

Survivor'da korku dolu anlar! | Kanlar içinde kalan Merve Aydın hastaneye kaldırıldı

14.04.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor yarışmasında, korku dolu dakikalar yaşandı. Merve Aydın’ın burnunu engele çarpmasından sonra, Aydın’ın burnu kırıldı. Survivor sağlık ekiplerinin hemen müdahalesi ile kenara alınan Merve Aydın’ın burnunun kırıldığı belirtildi. Yarışmadan acil bir şekilde ambulansla hastaneye sevk edilen Merve Aydın’ın şu an için durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Merve Aydın’ın yarışmacı arkadaşları ve ise duruma oldukça üzüldü.

Binlerce izleyiciyi ekranlara kilitleyen dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor’da dün akşam korkutucu bir kaza gerçekleşti. Yarışmacılardan Merve Aydın, burnunu engellerden birine vurunca, yarış parkuru kan içinde kaldı. Sağlık ekiplerinin acil müdahalesi ile kenara alınan Merve Aydın, “Ben alışkınım, lütfen yarışmaya devam edeyim.” Diyerek yarışmayı bırakmak istemedi. Ancak Survivor sağlık ekipleri, Merve Aydın’ın yarışacak durumda olmadığını belirtti.

Survivor'da korku dolu anlar

Survivor’da Ünlüler takımı yarışmacısı Merve Aydın oyun sırasında parkurdaki engele burnunu feci şekilde çarptı.
Kanlar içinde kalan Merve Aydın'a ilk müdahaleyi doktor Metin Kuş yaptı. Burnunda kırık tespit edilen yarışmacı oyuna devam etmek istese de izin verilmedi.
Acun Ilıcalı da Merve'nin yanına gelerek, "Geçmiş olsun. Daha kötüsünden saklasın Allah. Burun çok hassas. O kırığın çok düzgün bir şekilde toparlanması lazım" dedi.
Gözyaşları içinde arkadaşlarının yanına giden Aydın'ın "Benim için kazanın" sözleri takım arkadaşlarını duygulandırdı.
Burnunu ilk müdahale yapılan yarışmacı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın'ın o halini gören takım arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu.
Yarışmacının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Kuyumculuğa kural getirildi!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Çarpıcı itiraflar peş peşe geldi

Çarpıcı itiraflar peş peşe geldi

Kanada'nın iptal kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan açıklama

Kanada'nın iptal kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kavga büyüdü! 'Yalaka, kukla...'

Kavga büyüdü! 'Yalaka, kukla...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Sütyen tercih etmedi! Son pozlarına beğeni yağdı

Sütyen tercih etmedi! Son pozlarına beğeni yağdı

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Kameralar kaydetti! 'Nasıl böyle bir olaya karıştım'

Kameralar kaydetti! 'Nasıl böyle bir olaya karıştım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.