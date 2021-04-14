Survivor'da korku dolu anlar! | Kanlar içinde kalan Merve Aydın hastaneye kaldırıldı

Binlerce izleyiciyi ekranlara kilitleyen dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor’da dün akşam korkutucu bir kaza gerçekleşti. Yarışmacılardan Merve Aydın, burnunu engellerden birine vurunca, yarış parkuru kan içinde kaldı. Sağlık ekiplerinin acil müdahalesi ile kenara alınan Merve Aydın, “Ben alışkınım, lütfen yarışmaya devam edeyim.” Diyerek yarışmayı bırakmak istemedi. Ancak Survivor sağlık ekipleri, Merve Aydın’ın yarışacak durumda olmadığını belirtti.

Survivor'da korku dolu anlar

Survivor’da Ünlüler takımı yarışmacısı Merve Aydın oyun sırasında parkurdaki engele burnunu feci şekilde çarptı.

Kanlar içinde kalan Merve Aydın'a ilk müdahaleyi doktor Metin Kuş yaptı. Burnunda kırık tespit edilen yarışmacı oyuna devam etmek istese de izin verilmedi.

Acun Ilıcalı da Merve'nin yanına gelerek, "Geçmiş olsun. Daha kötüsünden saklasın Allah. Burun çok hassas. O kırığın çok düzgün bir şekilde toparlanması lazım" dedi.

Gözyaşları içinde arkadaşlarının yanına giden Aydın'ın "Benim için kazanın" sözleri takım arkadaşlarını duygulandırdı.

Burnunu ilk müdahale yapılan yarışmacı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın'ın o halini gören takım arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu.