Survivor'da korku dolu anlar! Kanlar içinde kalan yarışmacı hastaneye kaldırıldı

Dün TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor yarışmasında, korku dolu dakikalar yaşandı. Merve Aydın’ın burnunu engele çarpmasından sonra, Aydın’ın burnu kırıldı. Survivor sağlık ekiplerinin hemen müdahalesi ile kenara alınan Merve Aydın’ın burnunun kırıldığı belirtildi. Yarışmadan acil bir şekilde ambulansla hastaneye sevk edilen Merve Aydın’ın şu an için durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Merve Aydın’ın yarışmacı arkadaşları ve ekran başındaki sevenleri ise duruma oldukça üzüldü.