Survivor'da korku dolu anlar! Kanlar içinde kalan yarışmacı hastaneye kaldırıldı

Dün TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor yarışmasında, korku dolu dakikalar yaşandı. Merve Aydın’ın burnunu engele çarpmasından sonra, Aydın’ın burnu kırıldı. Survivor sağlık ekiplerinin hemen müdahalesi ile kenara alınan Merve Aydın’ın burnunun kırıldığı belirtildi. Yarışmadan acil bir şekilde ambulansla hastaneye sevk edilen Merve Aydın’ın şu an için durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Merve Aydın’ın yarışmacı arkadaşları ve ekran başındaki sevenleri ise duruma oldukça üzüldü.
Survivor'da korku dolu anlar
Survivor’da Ünlüler takımı yarışmacısı Merve Aydın oyun sırasında parkurdaki engele burnunu feci şekilde çarptı.
Kanlar içinde kalan Merve Aydın'a ilk müdahaleyi doktor Metin Kuş yaptı. Burnunda kırık tespit edilen yarışmacı oyuna devam etmek istese de izin verilmedi.
Acun Ilıcalı da Merve'nin yanına gelerek, "Geçmiş olsun. Daha kötüsünden saklasın Allah. Burun çok hassas. O kırığın çok düzgün bir şekilde toparlanması lazım" dedi.
Gözyaşları içinde arkadaşlarının yanına giden Aydın'ın "Benim için kazanın" sözleri takım arkadaşlarını duygulandırdı.
Burnunu ilk müdahale yapılan yarışmacı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın'ın o halini gören takım arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu.
Yarışmacının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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