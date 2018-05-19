Survivor'da makarna, köfte ekmek ve baraka için yarıştılar! Kavgaların eksik olmadığı oyunları kim kazandı?

Survivor'ın 18 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları hem baraka hem de ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyunlara çekişmeli mücadelelerin yanı sıra yarışmacıların kavgaları da damga vurdu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor son bölümdeki ilk oyunda Ünlüler ve Gönüllüler takımları soslu makarna ve konsol oyunu için mücadele ettiler. Oyun sırasında Nagihan ile Mustafa Kemal ve Ümit Karan arasında tartışma yaşandı. Oyuna iyi başlayan Ünlüler takımı, istikrarını sürdürdü ve 10-3 gibi rahat bir skorla kazanmayı başardı. Oyun sonrasıda mor odaya giden yarışmacılar soslu makarnanın tadını çıkardıktan sonra oyun konsolunda eğlenceli anlar yaşadı.

BARAKA VE KÖFTE EKMEK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da gergin geçen ve Ümit Karan ile Mustafa'nın sözleri sonrasında Nagihan'ın gözyaşlarına boğulduğu ödül oyunundan sonra baraka oyunu yapıldı. Kazanan takımın yataklı baraka ve köfte ekmek kazanacağı oyuna, son yaşananlardan sonra hırslanan Gönüllüler takımı iyi başladı. Üçer kişilik ekipler halinde parkura çıkan yarışmacılar, salıncakta ellerindeki büyük topları sepetlere atmaya çalıştı. Yataklı baraka ve köfte ekmek ödüllü oyunu, Gönüllüler 10-3 kazanmayı başardı.