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Survivor'da makarna, köfte ekmek ve baraka için yarıştılar! Kavgaların eksik olmadığı oyunları kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2018 00:52 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 18 Mayıs Cuma yayınlanan 74. bölümünde, Alp Kırşan sunduğu oyunlarda Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında büyük gerginlik yaşandı. Survivor'da kıymalı makarna oyununu kim kazandı? Oyunda Nagihan ile Ünlüler arasında kavga yaşandı. Günün ikinci oyununda ise takımlar yataklı baraka ve köfte ekmek ödülü için karşı karşıya geldi. Hem ödül hem de baraka oyunu aynı skorla bitti!

Survivor'da makarna, köfte ekmek ve baraka için yarıştılar! Kavgaların eksik olmadığı oyunları kim kazandı?

Survivor'ın 18 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları hem baraka hem de ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyunlara çekişmeli mücadelelerin yanı sıra yarışmacıların kavgaları da damga vurdu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor son bölümdeki ilk oyunda Ünlüler ve Gönüllüler takımları soslu makarna ve konsol oyunu için mücadele ettiler. Oyun sırasında Nagihan ile Mustafa Kemal ve Ümit Karan arasında tartışma yaşandı. Oyuna iyi başlayan Ünlüler takımı, istikrarını sürdürdü ve 10-3 gibi rahat bir skorla kazanmayı başardı. Oyun sonrasıda mor odaya giden yarışmacılar soslu makarnanın tadını çıkardıktan sonra oyun konsolunda eğlenceli anlar yaşadı.

BARAKA VE KÖFTE EKMEK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da gergin geçen ve Ümit Karan ile Mustafa'nın sözleri sonrasında Nagihan'ın gözyaşlarına boğulduğu ödül oyunundan sonra baraka oyunu yapıldı. Kazanan takımın yataklı baraka ve köfte ekmek kazanacağı oyuna, son yaşananlardan sonra hırslanan Gönüllüler takımı iyi başladı. Üçer kişilik ekipler halinde parkura çıkan yarışmacılar, salıncakta ellerindeki büyük topları sepetlere atmaya çalıştı. Yataklı baraka ve köfte ekmek ödüllü oyunu, Gönüllüler 10-3 kazanmayı başardı.

ÜMİT VE MUSTAFA'NIN HAREKETLERİ NAGİHAN'I AĞLATTI

NAGİHAN İNTİKAMINI PARKURDA ALDI!
Son ödül oyununda kendisine gülünmesinden dolayı büyük üzüntü yaşayan Nagihan, baraka oyununda parkurdaki başarısıyla dikkat çekti. Baraka oyununa son noktayı Nagihan koydu. Sema'yla çıktığı mücadelede Nagihan 3 topu da Sema'dan önce sepete soktu ve maç puanını takımına kazandırdı.

TURABİ VE MUSTAFA OYUN ALANI DIŞINDA KAVGA ETTİ
Turabi ve Mustafa Kemal arasında oyun sonunda sinirler gerildi.Oyun sonrasında otobüse bindikleri sırada ise Turabi, Mustafa'ya tepki gösterdi. 'Kızla dalga geçiyorsunuz. Sen sinirlerini bozdun Ümit de güldü. Yaptığın hareketlere dikkat et' diye bağıran Turabi, Nagihan'a yapılanlardan dolayı çok sinirlendi.


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