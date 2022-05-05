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Survivor'da Merve Aydın feci sakatlık geçirdi! "Aşilim koptu!" diye acılar içinde kıvrandı

05.05.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un 5 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümünde milyonları korkutan sakatlık yaşandı. Atlet Merve Aydın'ın başına, parkurda feci bir kaza geldi. Merve Aydın doktor kontrolüne alınırken yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı. Peki Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Survivor'da Merve Aydın feci sakatlık geçirdi! "Aşilim koptu!" diye acılar içinde kıvrandı

Survivor All Star 2022, diğer sezonlara göre daha zorlaştırılmış haliyle yayınlanıyor. Oyun için parkurun başında yerini alan sporcu Merve Aydın'ın başına feci bir kaza geldi. Aydın, acılar içinde kıvrandı.

SURVİVOR'DA KORKUTAN SAKATLIK!

Merve Aydın, Nisa Bölükbaşı ile parkurda yerini aldı. Hırslı iki yarışmacı engelleri bir bir geçerken Merve Aydın feci bir kaza yaşadı.

Survivor'da Merve Aydın feci sakatlık geçirdi!

"Aşilim koptu" diye bağırmaya başlayan Merve Aydın'ın yardımına takım arkadaşları ve Dr. Serhad Ömercikoğlu yetişti.

Survivor'da Merve Aydın feci sakatlık geçirdi!

Takım arkadaşları Merve Aydın'ı ikna etmeye çalışırken Aydın, "Ben biliyorum ne olduğunu bana sakin ol demeyin" diye bağırdı. Ardından Aydın defalarca kez, "Annecim sana söz verdim." diye ağladı. Merve Aydın, annesi Nilüfer Aydın'ı 2021'de kanser nedeniyle kaybetti.

Survivor'da Merve Aydın feci sakatlık geçirdi!

"KOPMUŞ OLABİLİR"

Dr. Serhad Ömercikoğlu Aydın'a, "Muayeneye göre kopmuş olabilir" dedi. Aydın ise, "Koptu biliyorum Serhad abi ben sporcuyum bilmiyor muyum?" dedi. Merve Aydın doktor kontrolüne alınırken takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'da Merve Aydın feci sakatlık geçirdi!

MERVE AYDIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Merve Aydın'ın yaşadığının ağır bir sakatlık olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, Aydın'ın Survivor macerasının sona erdiğini söyledi.

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survivor
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