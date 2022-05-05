Survivor'da Merve Aydın feci sakatlık geçirdi! "Aşilim koptu!" diye acılar içinde kıvrandı

Survivor All Star 2022, diğer sezonlara göre daha zorlaştırılmış haliyle yayınlanıyor. Oyun için parkurun başında yerini alan sporcu Merve Aydın'ın başına feci bir kaza geldi. Aydın, acılar içinde kıvrandı.

SURVİVOR'DA KORKUTAN SAKATLIK!

Merve Aydın, Nisa Bölükbaşı ile parkurda yerini aldı. Hırslı iki yarışmacı engelleri bir bir geçerken Merve Aydın feci bir kaza yaşadı.

"Aşilim koptu" diye bağırmaya başlayan Merve Aydın'ın yardımına takım arkadaşları ve Dr. Serhad Ömercikoğlu yetişti.

Takım arkadaşları Merve Aydın'ı ikna etmeye çalışırken Aydın, "Ben biliyorum ne olduğunu bana sakin ol demeyin" diye bağırdı. Ardından Aydın defalarca kez, "Annecim sana söz verdim." diye ağladı. Merve Aydın, annesi Nilüfer Aydın'ı 2021'de kanser nedeniyle kaybetti.

"KOPMUŞ OLABİLİR"

Dr. Serhad Ömercikoğlu Aydın'a, "Muayeneye göre kopmuş olabilir" dedi. Aydın ise, "Koptu biliyorum Serhad abi ben sporcuyum bilmiyor muyum?" dedi. Merve Aydın doktor kontrolüne alınırken takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

MERVE AYDIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Merve Aydın'ın yaşadığının ağır bir sakatlık olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, Aydın'ın Survivor macerasının sona erdiğini söyledi.

