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Survivor'da Nagihan sevenlerinden ağlayarak özür diledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2018 02:49 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Kıbrıs'taki yarı finale direkt olarak katılmak için yapılan oyunlarda finalde kaybeden Nagihan gözyaşlarını tutamadı. İki yarı final oyununda Survivor'ın erkek yarışmacılarıyla karşı karşıya gelen Nagihan, Anıl ve Hilmi Cem iki finalde de yenilince büyük hayal kırıklığı yaşadı. Nagihan Kıbrıs'taki çeyrek final için sevenlerinden destek beklerken, onları zahmete sokacağı için de özür diledi.

Survivor'da Nagihan sevenlerinden ağlayarak özür diledi!

Survivor'da ilk yarı final oyununu Hilmi Cem İntepe kazanmıştı ve yarı finale kalan ilk isim olmuştu. Kıbrıs'ta direkt yarı finale kalmak için oynanan ikinci oyunda kazanan isim Anıl Berk Baki oldu Survivor 2018'de Adem, Anıl, Damla ve Nagihan ikinci yarı finalist olabilmek için mücadele etti. Kazananın direkt yarı finale çıkacağı oyunu Anıl Berk Baki kazandı.

NAGİHAN AĞLAYARAK ÖZÜR DİLEDİ
Survivor'da iki gün üst üste yarı finale kalmak için oynanan oyunlarda finale kalan Nagihan Karadere, ilk gün Hilmi Cem'e ikinci gün de Anıl'a yenildi. Oyundan sonra gözyaşlarını tutamayan Nagihan Karadere, sevenlerinden özür diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor nagihan survivor kıbrıs final

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