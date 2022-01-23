Survivor'da Nagihan ve Merve neden tartıştı? 2018'deki olayı hatırlatınca tansiyon yükseldi!

Survivor All Star yeni sezon heyecanı ile sürerken adaya yeni isimlerin de dahil olması ile beraber yarış daha kızışmaya başladı. Son olarak adaya Gönüllüler takımından Gizem Kerimoğlu'nun veda etmişti. Yunus Emre Özden, Ayşıl Özaslan ve Nisa Bölükbaşı ise kadroya dahil oldu. Oyun öncesi yaşanan bir tartışma ise adada hararetli anlar yaşattı.

SURVİVOR NAGİHAN VE MERVE NEDEN TARTIŞTI?

Survivor All Star'ın son bölümünde oyun öncesi sohbet eden ünlüler takımında gerilim yaşandı. Yarışmacılardan Nagihan Gönüllüler takımındaki Gizem için "Şunu söyleyebilirdi ben takımımdan memnun değilim diyebilirdi." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine takım arkadaşları Nagehan'a 'Herkes bir Nagehan değil' hatırlatmasını yaptı.

Nagihan bu konuşma sonrası Survivor 2018'de takım değiştirdiği günlerden bahsederek, "Beni resmen duymuyorlardı, bir şey diyordum kimse oralı olmuyordu' dedi. Buna karşılık söze giren Merve 'Herkeste şöyle bir şey vardı. Herkes istatistik kovalıyor. Herkes en zayıf halkayı seçmeye çalışıyordu. Burada da var. Hep bunlarla alakalı yani." şeklinde yanıt verdi.

"BANA ZAYIF HALKA KOVALIYOR DİYEMEZSİN"

Bunun üzerine Nagihan 'Ben hiç yapmam öyle şeyler. Hiç oynamam. Hiç oynamadım. Gizem zayıf halkaydı değil mi? Ben daha bir kez bile oynamadım. Sen kaç defa oynadın? Bana zayıf halka kovalıyor diyemezsin. Oynadın mı Oynadın. diyerek Merve'yi yanıtladı. Merve ise 'Ben o zamandan bahsediyorum Nagihan. Seni kasttetmiyorum neyi anlamıyorsun? Yeniliyordun hep zaten Nagehan." çıkışında bulundu.

"FİNALİST KOLTUĞUNA ZAYIF HALKA KOVALAYARAK OTURMADIM"

Nagehan Karadere konuşma sonrası daha da sinirlenerek, "Ben şu an sakat olmama rağmen zayıf halka kovalamıyorum. All Star'da finalist koltuğuna zayıf halka kovalayarak oturmadım." şeklinde yanıt verdi.



