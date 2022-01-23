MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Nagihan ve Merve neden tartıştı? 2018'deki olayı hatırlatınca tansiyon yükseldi!

Survivor'da Nagihan ve Merve neden tartıştı? 2018'deki olayı hatırlatınca tansiyon yükseldi!

23.01.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de ekrana gelen Survivor All Star'da 2. hafta heyecanı dokunulmazlık oyunu ile başladı. Oyun öncesi kamplarında kendi aralarında konuşan ünlüler takımında yarışmacılardan Nagihan ile Merve arasında sert bir tartışma yaşandı. Münakaşanın nedeni ise izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Nagihan ve Merve neden tartıştı? İşte hararetli tartışmanın ayrıntıları...

Survivor'da Nagihan ve Merve neden tartıştı? 2018'deki olayı hatırlatınca tansiyon yükseldi!

Survivor All Star yeni sezon heyecanı ile sürerken adaya yeni isimlerin de dahil olması ile beraber yarış daha kızışmaya başladı. Son olarak adaya Gönüllüler takımından Gizem Kerimoğlu'nun veda etmişti. Yunus Emre Özden, Ayşıl Özaslan ve Nisa Bölükbaşı ise kadroya dahil oldu. Oyun öncesi yaşanan bir tartışma ise adada hararetli anlar yaşattı.

SURVİVOR NAGİHAN VE MERVE NEDEN TARTIŞTI?

Survivor All Star'ın son bölümünde oyun öncesi sohbet eden ünlüler takımında gerilim yaşandı. Yarışmacılardan Nagihan Gönüllüler takımındaki Gizem için "Şunu söyleyebilirdi ben takımımdan memnun değilim diyebilirdi." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine takım arkadaşları Nagehan'a 'Herkes bir Nagehan değil' hatırlatmasını yaptı.

Nagihan bu konuşma sonrası Survivor 2018'de takım değiştirdiği günlerden bahsederek, "Beni resmen duymuyorlardı, bir şey diyordum kimse oralı olmuyordu' dedi. Buna karşılık söze giren Merve 'Herkeste şöyle bir şey vardı. Herkes istatistik kovalıyor. Herkes en zayıf halkayı seçmeye çalışıyordu. Burada da var. Hep bunlarla alakalı yani." şeklinde yanıt verdi.

"BANA ZAYIF HALKA KOVALIYOR DİYEMEZSİN"

5c8c7d0c07291c1d74fdb82b

Bunun üzerine Nagihan 'Ben hiç yapmam öyle şeyler. Hiç oynamam. Hiç oynamadım. Gizem zayıf halkaydı değil mi? Ben daha bir kez bile oynamadım. Sen kaç defa oynadın? Bana zayıf halka kovalıyor diyemezsin. Oynadın mı Oynadın. diyerek Merve'yi yanıtladı. Merve ise 'Ben o zamandan bahsediyorum Nagihan. Seni kasttetmiyorum neyi anlamıyorsun? Yeniliyordun hep zaten Nagehan." çıkışında bulundu.

"FİNALİST KOLTUĞUNA ZAYIF HALKA KOVALAYARAK OTURMADIM"

Nagehan Karadere konuşma sonrası daha da sinirlenerek, "Ben şu an sakat olmama rağmen zayıf halka kovalamıyorum. All Star'da finalist koltuğuna zayıf halka kovalayarak oturmadım." şeklinde yanıt verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
Sezen Aksu tepkilere ne dedi?Sezen Aksu tepkilere ne dedi?
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Nagihan Karadere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Suskunluğunu bozdu! Tepkilere yeni şarkıyla cevap verdi

Suskunluğunu bozdu! Tepkilere yeni şarkıyla cevap verdi

Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Son dakika: Galatasaray gönderdiğine pişman oldu! Yunus Akgün, Messi'yi bile solladı...

Son dakika: Galatasaray gönderdiğine pişman oldu! Yunus Akgün, Messi'yi bile solladı...

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

O isimlere küfür yağdırdı! Skandal sözler

O isimlere küfür yağdırdı! Skandal sözler

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.