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Survivor All Star'da o hareket izleyiciyi çıldırttı! ''Bu nasıl bir cehalet!''

14.03.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonu, iddialı yarışmacıları ve zorlu parkurlarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında, Ünlüler takımı yarışmacısı Sema Aydemir'in sakatlığı, yürekleri ağza getirdi. Sema Aydemir'e yardım etmeye çalışan Bora Edin'in yanlış hamlesi, sosyal medyada tepki topladı.

Survivor All Star'da o hareket izleyiciyi çıldırttı! ''Bu nasıl bir cehalet!''

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Sema Aydemir'in oyun esnasında sakatlandığı anlar, izleyiciyi endişelendirdi. Sema Aydemir'e yardım etmeye çalışan Bora Edin'in yanlış hamlesi, sosyal medyada gündeme oturdu.

Survivor Sema Aydemir, oyun esnasında kafasına ve boynuna aldığı darbe sonucu parkur sonunda yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan Sema Aydemir'e ilk müdahaleyi takım arkadaşı Bora Edin yaptı.

Survivor Bora Edin'in o hareketi izleyiciyi çıldırttı! 'Bu nasıl bir cehalet!'

Yardıma koşarken hızını alamayıp kayan Bora Edin'in, Sema Aydemir'in üzerine oturması, büyük tepki çekti.

Survivor Bora Edin'in o hareketi izleyiciyi çıldırttı! 'Bu nasıl bir cehalet!'

Bora Edin'in boyun sakatlığı yaşayan takım arkadaşının başını bilinçsizce yerden kaldırması ise tepkileri alevlendirdi.

Survivor Bora Edin'in o hareketi izleyiciyi çıldırttı! 'Bu nasıl bir cehalet!'

Sosyal medyada Bora Edin'in bu hamlesine çok sayıda olumsuz yapıldı. İşte Bora Edin'e gelen bazı yorumlar:

  • Bora, ilk yardım konusunda çok kötü bir örneksin.

  • Kadın iyiyse de sen üstüne oturunca ölmüştür.

  • Bora bu ne nasıl bir cehalet! Benim nefesim kesildi burada.

  • Survivor'da ilk cinayeti Bora işleyecek sanırım.

  • Bizim milletin ilk yardım yapmaması gerektiğini bir kez daha görmüş oldum.

  • Bora, Sema öyle ölmez, füze atsaydın...

PRODÜKSİYON EKİBİ DE SUÇLANDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu olayda prodüksiyonun hatalı olduğunu savundu. ''Parkurlar gittikçe riskli bir hal alıyor. Biri ölecek diye korkuyorum artık...'' ve ''Sözde yarışmacıların can güvenliği her şeyden önemli. Bu nasıl bir parkur?'' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor Bora Edin'in o hareketi izleyiciyi çıldırttı! 'Bu nasıl bir cehalet!'


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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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