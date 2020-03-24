Survivor'da ödül oyunu kim kazandı? Şampuan ve duş için yarıştılar!

Survivor'da ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları bu defa yemek ödülü yerine şampuan ve duş için yarıştılar. Ünlüler ve Gönüllüler şampuan ödülü için kıyasıya yarıştı. Kazanan takım duş yapmanın keyfini çıkardı.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler şampuan ödülü için zorlu parkurda mücadele etti. Ödül oyununu ise 10'a 2 Ünlüler takımı kazandı. Yarışmacılar daha sonra şampuan ile saçlarını yıkadı.

ÜNLÜLER TAKIMI İLE YASİN GERİLİMİ!

Ödül oyununu kazanan ünlülerin sevinme sırasında söylediği şarkının sözleri Yasin'i rahatsız etmiş ve tepki göstermişti. Oyun sonrasında Acun Ilıcalı, bu konuyu sorunca ünlüler konuya açıklık getirdi. Söz alan Mert ile Sercan, yaptıkları sevinç ile gönüllüler takımı ile dalga geçmek gibi bir amaçları olmadıklarını açıkladılar.

SURVIVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden takım gönüllüler oldu. Gönüllüler takımında ada konseyindeki oylamada ilk eleme adayı olarak Ceyhun'un adı yazıldı. Sms oylamasında ise en fazla oyu alan iki yarışmacı, diğer iki eleme adayını belirleyecek. Survivor'un 24 Mart Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde ise elenen yarışmacı belli olacak.



