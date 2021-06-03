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Survivor'da ödül oyununda kazanan kim olacak? Adalar birleşiyor...

03.06.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı Survivor’ın ödül oyunu için geri sayım başladı. İki takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Survivor’ın en çekişmeli yarışmalarından biri olan ödül oyunu için yarışmacılar, ellerinden gelen her şeyi yapmak zorunda.

Survivor'da ödül oyununda kazanan kim olacak? Adalar birleşiyor...

Survivor’ın geçtiğimiz Ada Konseyi’nde çıkan gerginlikler ile heyecanın dozu yükselirken, giderek artan ödül oyunun büyüklüğü ise yarışmacıları oldukça hırslandırıyor. Survivor’da artık bireysellik de başladı. Takım yerine artık yavaş yavaş bireysel oyunlar oynanıyor. Bunun yanı sıra, Survivor’ın finale doğru yaklaşan bölümlerinde artık adalar birleşiyor!

KAZANAN TAKIM KIRMIZI TAKIM OLDU!

survivor bu akşam

Survivor’ın son bölümünde Yunanistan takımı ile Türkiye karma ödül oyunu için karşı karşıya gelmişti. Oyunun ilk etabından kıran kırana yaşanan mücadelede, mavi takım ve kırmızı takımın atakları nefes kesen anlara sahne oldu. Heyecan dolu mücadelenin ardından Survivor'da karma ödül oyununu 10-9'luk skorla kırmızı takım kazandı. Villa ödül oyununu kazanan kırmızı takım büyük sevinç yaşarken, mavi takım ise kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

ADALAR BİRLEŞİYOR!

Survivor’da finale haftalar kala adaların birleşmesi için geri sayım başladı. Yayınlanan yeni fragmanla beraber öğreniyoruz ki adalar birleşiyor!

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Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'de gerçekleşen Survivor'ın 29. bölümünde Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı açıklama dikkat çekti. Ünlü televizyoncu yarışmacı sayısının 8'e düşmesinin ardından ada birleşmesi sağlanacağını söylemişti. Yarışmacı sayısının 8’e düşmesiyle beraber, adaların birleşeceği de kesinleşti.

Bununla beraber adada artık bireysellik de başlıyor. Yarışmacılar artık bireysel olarak yarışacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Yunanistan
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