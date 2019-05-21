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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Spa ve yemek için yarıştılar! İşte Survivor 20 Mayıs son bölümde yaşananlar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2019 01:28 | Son Güncelleme

Survivor 74. son bölümde ödül ve iletişim oyunları heyecanı yaşandı. Survivor'da aileleriyle görüşme imkanı sağlayan iletişim oyununda kıran kıran bir mücadele yaşandı. Hikmet'in şok sakatlığının ardından moralleri bozuk olan beyaz takım ise uzun süredir açlıkla mücadele ediyordu. Ancak beyaz takımın yüzü bu defa güldü. Peki Survivor'da ödül ve iletişim oyunlarını kimler kazandı? İşte Survivor Türkiye Yunanistan 74. son bölümde yaşananlar.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Spa ve yemek için yarıştılar! İşte Survivor 20 Mayıs son bölümde yaşananlar!

Survivor 2019'un 20 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde siyah ve beyaz takımlar iki ayrı ödül oyununda karşı karşıya geldi.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 74. bölümünde iletişim ödül oyunu oynandı. Survivor iletişim ödülü yarışmacıların oyunlardaki motivasyonlarını arttıran en önemli oyunlar arasında yer alıyor. Uzun süredir sevdiklerinden uzakta kalan ve onlardan haber alamayan yarışamcılar iletişim oyunu ile özlem gideriyor. Bu akşam da bu önemli oyun için kıyasıya rekabet vardı. Bu hafta iletişim ödülü kadınlarda Seda, erkeklerde ise Emre kazandı. Emre iletişim ödülüne Okay'ı, Seda ise Bora'yı götürdü.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde yemek ve spa ödüllü oyunda yarışmacılar sıcak altında parkurda büyük mücadele sergilediler. Uzun süredir yemek ödülü kazanamayan beyaz takım, Hikmet'in sakatlığına rağmen iyi bir performans sergiledi. Farkı açan beyaz takım 9 sayıya kadar geldi. Ancak siyah takım atağa geçti ve aradaki farkı kapattı. Final oyunlarında ise beyaz takım 10-8'lik skorla kazanmayı başardı. Oyunu kazanan yarışmacılar hem karınlarını doyurdu hem de spa keyfini yaşadı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta beyaz takım dokunulmazlık oyunlarını kaybetti. Ada konseyine giden beyaz takımda eleme adayları belli oldu. Format gereği bu hafta bir Yunan yarışmacı adaya veda edecek. Ada konseyindeki oylamada Afroditi ilk eleme adayı oldu. İkinci eleme adayı ise Ria oldu. Böylece Survivor'da bu hafta Ria ve Afroditi sms oylamasına kalan isimler oldu. Survivor'dan kimin eleneceği ise Salı akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak.

HİKMET'İN KORKUTAN SAKATLIĞI

Survivor'da araba ödüllü oyun sırasında Hikmet herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı. Hikmet'in ayağı basamağa takılınca dizi çıktı. Acılar içinde yerde kalan Hikmet'in yardımına arkadaşları koştu. İddialı yarışmacının sakatlığı gören yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hikmet'in sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı ilk açıklamayı konseyde yaptı. Ilıcalı, Hikmet'in ayağında kırık olmadığını ancak ciddi bir sakatlık yaşadığını söyledi. Hikmet'in Survivor'a devam edip edemeyeceği ise ilerleyen günlerde belli olacak.

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