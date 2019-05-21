Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Spa ve yemek için yarıştılar! İşte Survivor 20 Mayıs son bölümde yaşananlar!

Survivor 2019'un 20 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde siyah ve beyaz takımlar iki ayrı ödül oyununda karşı karşıya geldi.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 74. bölümünde iletişim ödül oyunu oynandı. Survivor iletişim ödülü yarışmacıların oyunlardaki motivasyonlarını arttıran en önemli oyunlar arasında yer alıyor. Uzun süredir sevdiklerinden uzakta kalan ve onlardan haber alamayan yarışamcılar iletişim oyunu ile özlem gideriyor. Bu akşam da bu önemli oyun için kıyasıya rekabet vardı. Bu hafta iletişim ödülü kadınlarda Seda, erkeklerde ise Emre kazandı. Emre iletişim ödülüne Okay'ı, Seda ise Bora'yı götürdü.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde yemek ve spa ödüllü oyunda yarışmacılar sıcak altında parkurda büyük mücadele sergilediler. Uzun süredir yemek ödülü kazanamayan beyaz takım, Hikmet'in sakatlığına rağmen iyi bir performans sergiledi. Farkı açan beyaz takım 9 sayıya kadar geldi. Ancak siyah takım atağa geçti ve aradaki farkı kapattı. Final oyunlarında ise beyaz takım 10-8'lik skorla kazanmayı başardı. Oyunu kazanan yarışmacılar hem karınlarını doyurdu hem de spa keyfini yaşadı.