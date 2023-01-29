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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da Aziz ve Kardelen arasında büyük gerilim! Ortalık karıştı

29.01.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yeni bölümde yine kıyasıya mücadele ekranlara yansıdı. Uzun zamandır yemek ödülü kazanamayan Survivor Ünlüler takımı bu akşam adeta bütün güçleriyle oyunlara saldırdı. Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Yeni bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da Aziz ve Kardelen arasında büyük gerilim! Ortalık karıştı

Survivor ödül oyunu bu akşam oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları yemek ödülünü kazanabilmek için canla başla yarıştılar. Heyecanın bir an olsun dinmediği bölümde ödül oyununu kim, hangi takım kazandı merak edildi. Aynı zamanda Gönüllüler takımından Aziz ve Kardelen arasında da ipler iyice gerildi. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Yeni bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölümden kareler...

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Yarışmacıların oldukça zorlandığı parkurda galip gelen taraf uzun zamandır ödül kazanamayan Ünlüler takımı oldu.

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Ödül oyununu kazanan Ünlüler takımındaki sevinç görülmeye değerdi. Kimisi sevincinden zıpladı kimisi ağladı. Ünlüler takımı ödül olarak birer dilim pizza kazandılar. Pizzasını bitiren Halil'in ' Yemeyen varsa ben yiyebilirim arkadaşlar' demesi izleyicisi güldürdü.

AZİZ VE KARDELEN ADETA BİRBİRİNE GİRDİ!

Gönüllüler takımı bu akşamki ödül oyununu kaybetti. Yarışma sonrasında adalarına dönen takımda tartışma çıktı. Aziz ve Kardelen arasında yaşanan gelişmeye daha sonra takımdaki diğer yarışmacılar da eklendi.
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Kardelen'in Aziz'e ''2-0 kaybettin' diye bağırmasıyla başlayan tartışma yükselerek devam etti. Takım arkadaşları oyunlarda Aziz'in takıma destek vermediğini söyledi. Tartışma sonrasında Alper Aziz'in yanına giderek haklı olduğunu söyledi. Fakat geri gelen Aziz, Kardelen'e daha sert çıktı ve ikili arasında tansiyon epey yükseldi.

Aziz ile arasının gergin olduğu bilinen Alper verdiği röportajda ' Karşı takımın en iyi oyuncusu Azizdir. Takımı karıştırıyor tam istedikleri gibi' diyerek sitemde bulundu. Daha sonra Tunga ile de tartışan Aziz, kavganın sona ermesi için takım arkadaşlarının yanından ayrıldı.

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