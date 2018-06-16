Survivor’da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor’ın 15 Haziran cuma günkü bölümü Arda Türkmen ile bayram sofrası ödülü ile başladı. Kadınlarda Nagihan erkeklerde ise Adem ödülü kazanan isimler oldu. Adem yanına Sema’yı Nagihan ise Hakan’ı aldı. Sembol oyununda ise erkelerde Anıl kadınlarda Nagihan günün kazanan isimleri oldu.

İşte Survivor’da dün yaşananlar...

Survivor 2018'in 18. haftası ödül ve New York oyunuyla başladı.Final için geri sayım başlayan Survivor'ın 98. bölümündeki mücadelelerde sakatlıkları bulunan Damla ve Turabi yarışamadı.

Kuzu tandır ödüllü oyun erkeklerde Hilmi Cem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu. Yarışmacılar yanlarına seçtikleri bir arkadaşıyla birlikte yemek ödülünü değerlendirdi.Hilmi Cem takım arkadaşı Murat'ı seçerken Nagihan da karşı taraftan Sema'nın ismini verdi. Ancak Nagihan'ın teklifini oyun sırasında tartışma yaşadıkları Sema geri çevirdi. Nagihan daha sonra Anıl'ı yanına alarak kazandıkları ödülle yemek keyfi yaptı.

NEGİHAN SEYAHAT ÖDÜLÜNÜ KAZANDI



New York seyahati ödüllü oyun ise kadınlarda Nagihan erkeklerde Hakan'ın oldu. Nagihan yanına Murat'ı alarak Hakan da Hilmi Cem'i seçerek ödüle gitti. Öte yandan pasaportu kayıp olan Sema ile vizesi olmayan Anıl, New York ödüllü yarışmayı kazansalar bile gidemeyecek ve Dominik'te bir otelde konaklama ödülünü alacaklardı.



