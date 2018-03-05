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Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 01:14 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 17. bölümündeki dokunulmazlık oyunu sırasında, rakibi Melih'e dirsek atan Nihat Doğan şok bir ceza aldı. Survivor'da Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı oyundan diskalifiye etti.

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Survivor 2018'in 4 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verdi. Su üzerinde hem dengede durmak hem de ellerindeki tahtayla karşısındaki rakibini düşürmek için uğraşan yarışmacılar performanslarını sergiledi. Ancak Nihat Doğan ile Melih arasındaki oyunda beklenmedik bir müdahale oldu.

Nihat Doğan ile Melih arasında yaşana mücadelede, Nihat üst üste ihtarlar aldı. Survivor'ın son bölümünde Nihat Doğan dokunulmazlık oyunununda ilk olarak denge tahtasını eli ile tuttuğu için ihtar aldı. Ardından ise karşısında yarışan Melih’e dirsek atarak ikinci defa ihtar alarak oyundan diskalifiye oldu ve oyunu kaybetti.

Acun Ilıcalı, 'Sayı Melih’in. İhtarı vardı Nihat Doğan’ın tekrar ihtar yedi. İki ihtar ile diskalifiye oldu Nihat' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Survivor survivor 2018

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
oyundan değil survivordan diskalifiye edeceksin acun efendi!!! sırf reytin g uğruna ne numaralar çekiyorsun!!! bu adamın mayası bellliiii
Bu adamın survivordan diskalifiye edilmesi lazım
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