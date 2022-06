Survivor'da Sema Aydemir'in elenmesi sonrası yarışmacılar yine gerildi! Acun Ilıcalı "Artık yeni bir döneme giriyorsunuz" diyerek açıkladı! Survivor All Star'da dengeler değişiyor

Survivor'da gerginlik had safhada. TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın 1 Haziran Çarşamba günü yayınlanan bölümünde bir kişi elenerek adaya veda etti.

Acun Ilıcalı; Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan'ın potada olduğu konseyde halk oylaması sonuçlarını sonuçlarını açıkladı.

Survivor All Star 2022'de SMS oylamasına göre en az oyu alan yarışmacı Sema Aydemir oldu.

SURVIVOR SEMA AYDEMİR ADAYA VEDA ETTİ

Sema, Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada hep savaşçı ve sert olmaya öyle görünmeye çalıştım. Çünkü duygusallığı kaldıran bir yer değil. Burada tek başıma kalsam bile aylarca yaşayabilecek bir insanım. Takım arkadaşlarımı sizleri özleyeceğim"

SURVIVOR ALL STAR'DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLUYOR

Survivor'da en az oyu alarak adaya veda ettiği belli olan Sema Aydemir'e ilişkin konuşan Acun Ilıcalı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bizim takım planlamamız vardı. Sema'nın vedası onu değiştirmiş oldu. Bu haftadan itibaren, takımlarda ikişer kadın olacak. Takımları belirlemek için ise perşembe akşamı bir konsey yapacağız"

SURVIVOR'DA SEÇİM BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarını haftalık takım konseyinde topladı. Yarışmacılara açıklamalarda bulunan ünlü televizyoncu "Survivor All Star'da haftalık takım konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Artık yeni bir döneme giriyorsunuz. Takım kaptanlarını açıklayacağız ve takımları oluşturmaya başlayacağız. Seçim başlayacak..." dedi.

Yarışmacıların konsey sırasında yaşadıkları gergin anlar yüzlerine yansıdı.

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.