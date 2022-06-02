MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Sema Aydemir'in elenmesi sonrası yarışmacılar yine gerildi! Acun Ilıcalı "Artık yeni bir döneme giriyorsunuz" diyerek açıkladı! Survivor All Star'da dengeler değişiyor

Survivor'da Sema Aydemir'in elenmesi sonrası yarışmacılar yine gerildi! Acun Ilıcalı "Artık yeni bir döneme giriyorsunuz" diyerek açıkladı! Survivor All Star'da dengeler değişiyor

02.06.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de finale adım adım yaklaşılırken gerilimin dozu artmaya devam ediyor. Yarışmacılar karşı takımla rekabet ederken hem kendi takım arkadaşlarıyla yaşadıkları anlaşmazlıkların hem de açlık ve yorgunluğun üstesinden gelmeye çalışıyor. Sema Aydemir'in elenmesi sonrası Acun Ilıcalı, Survivor haftalık takım konseyinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı "Artık yeni bir döneme giriyorsunuz" derken yarışmacıların yüzündeki gergin ifade dikkat çekti.

Survivor'da Sema Aydemir'in elenmesi sonrası yarışmacılar yine gerildi! Acun Ilıcalı "Artık yeni bir döneme giriyorsunuz" diyerek açıkladı! Survivor All Star'da dengeler değişiyor

Survivor'da gerginlik had safhada. TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın 1 Haziran Çarşamba günü yayınlanan bölümünde bir kişi elenerek adaya veda etti.

Acun Ilıcalı; Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan'ın potada olduğu konseyde halk oylaması sonuçlarını sonuçlarını açıkladı.

Survivor All Star 2022'de SMS oylamasına göre en az oyu alan yarışmacı Sema Aydemir oldu.

Survivor'da yarışmacılar yine gerildi! Acun Ilıcalı

SURVIVOR SEMA AYDEMİR ADAYA VEDA ETTİ

Sema, Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada hep savaşçı ve sert olmaya öyle görünmeye çalıştım. Çünkü duygusallığı kaldıran bir yer değil. Burada tek başıma kalsam bile aylarca yaşayabilecek bir insanım. Takım arkadaşlarımı sizleri özleyeceğim"

Survivor'da yarışmacılar yine gerildi! Acun Ilıcalı

SURVIVOR ALL STAR'DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLUYOR

Survivor'da en az oyu alarak adaya veda ettiği belli olan Sema Aydemir'e ilişkin konuşan Acun Ilıcalı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bizim takım planlamamız vardı. Sema'nın vedası onu değiştirmiş oldu. Bu haftadan itibaren, takımlarda ikişer kadın olacak. Takımları belirlemek için ise perşembe akşamı bir konsey yapacağız"

Survivor'da yarışmacılar yine gerildi! Acun Ilıcalı

SURVIVOR'DA SEÇİM BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarını haftalık takım konseyinde topladı. Yarışmacılara açıklamalarda bulunan ünlü televizyoncu "Survivor All Star'da haftalık takım konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Artık yeni bir döneme giriyorsunuz. Takım kaptanlarını açıklayacağız ve takımları oluşturmaya başlayacağız. Seçim başlayacak..." dedi.

Survivor'da yarışmacılar yine gerildi! Acun Ilıcalı

Yarışmacıların konsey sırasında yaşadıkları gergin anlar yüzlerine yansıdı.

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar dizisinin Zenan'ı bambaşka biri oldu! Son hali olay yarattı...Doktorlar dizisinin Zenan'ı bambaşka biri oldu! Son hali olay yarattı...
Bebek'teki skandal görüntüleri paylaşıp...Bebek'teki skandal görüntüleri paylaşıp...
Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadıŞeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

Kılıçdaroğlu'ndan 10 soruya yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan 10 soruya yanıt!

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! ABD'de milyonluk vurgun, Türk kızı Akasya Yaşaroğlu çete üyesi çıktı

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! ABD'de milyonluk vurgun, Türk kızı Akasya Yaşaroğlu çete üyesi çıktı

Altılı masada dikkat çeken iddia: Genel başkanların tamamı...

Altılı masada dikkat çeken iddia: Genel başkanların tamamı...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.