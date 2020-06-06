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Survivor’da sembol oyunu finalini kim kazandı? Survivor 2020'de çeyrek finale kalan ilk yarışmacı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 00:35 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de çeyrek finale kalan ilk yarışmacı belli oldu. Survivor'ın 5 Haziran Cuma ekrana gelen 98. bölümünde, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, sembol oyunu finalinde bireysel olarak mücadele etti. Kazanan ismin ilk çeyrek finalist olacağı ve iki hafta dokunulmazlık kazanacağı oyun nefesleri kesti. Peki, Survivor’da sembol oyunu finalini kim kazandı? İşte çeyrek finale kalan, dokunulmazlığı kazanan yarışmacı.

Survivor’da sembol oyunu finalini kim kazandı? Survivor 2020'de çeyrek finale kalan ilk yarışmacı belli oldu

Survivor 2020 yeni bölümde sembol oyunu finali heyecanı yaşandı. Mavi takım ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılan Survivor yarışmacıları, bu akşam parkurda bireysel olarak mücadele etti. Sembol oyunu finalinde birinci olan yarışmacı, iki hafta boyunca dokunulmaz olarak, Survivor’da çeyrek finale kalmayı garantilemiş oldu.

SURVIVOR’DA SEMBOL OYUNU FİNALİ KAZANAN KİM OLDU?

Survivor 2020 yarışmacıları, bireysel olarak mücadele etti ve sembol oyununu kazanmaya çalıştı. Sembol oyununda yarışmacıların her birine üçer can verildi. Aynı zamanda yarışmacıların sahip olduğu semboller, artı 1 can olarak sayıldı. Survivor'da Nisa 5 sembol ile ilk sırada yer alıyordu. Onu sırayla takip edenler ise 3 sembolle Yasin, birer sembolle ise Ardahan, Evrim ve Berkan oldu.

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Survivor sembol finali oyununda canları bitip ilk oyun dışında kalan yarışmacı kırmızı takımdan Barış oldu. Onu sırasıyla Ardahan, Yasin, Cemal Can, Evrim, Yunus Emre, Nisa takip etti. Kırmızı takımdan Berkan, Sercan ve Elif son üçe kaldı. Birer canları kalan bu üçlüden Berkan, Sercan’ı yenerek onu saf dışı etti.

Oyunun finaline ise Berkan ile Elif çıktı. Berkan, engellerden birine takılınca epey vakit kaybetti. Bu avantajı iyi değerlendiren Elif, Survivor'da sembol finalini kazanmayı başardı. Böylece Elif, Survivor 2020'de çeyrek finale kalmayı garantilemiş oldu. Survivor Elif, iki hafta dokunulmazlığı ve günün ödülü olan yemeği de kazandı.

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