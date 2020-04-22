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Survivor'da Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı hareket tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 21:39 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de Mert ve Nisa arasında gerginlik yaşandı. Nisa'ya duyduğu ilgiden karşılık bulamayan Sercan'ın Nisa'nın arasından boş konuşuyorsun anlamına gelen el hareketi yapması sosyal medyada tepki çekti.

Survivor'da Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı hareket tepki çekti

Survivor'da Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

MERT VE NİSA ARASINDA GERGİNLİK

İletişim oyununda karşı karşıya gelen ünlüler takımından Mert ile gönüllüler takımından Nisa arasında Çekçe küfür etme gerginliği yaşandı. Nisa, kendisi için "O yapamaz zaten" diyen Mert'e kendi dili olan Çekçe cevap verdi. Bunun üzerine sinirlenen Mert ise "Çekçe küfür mü ediyorsun" diyerek tepki gösterdi. İkili arasındaki gerginlik Acun Ilıcalı ve diğer yarışmacıların müdahalesiyle sakinleştirildi.

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SERCAN'IN YAPTIĞI HAREKET TEPKİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde özel ilgisinin olduğu Nisa'ya açılan Sercan, aldığı ret cevabıyla büyük üzüntü yaşadı. Mert ve Nisa arasındaki gerginliğe dahil olan Sercan ise Nisa'nın arkasından "Çok konuşma ve boş konuşma" gibi anlamlara gelen el hareketi yaparak tepkisini gösterdi. Sercan'ın bu hareketi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Hatta Sercan için "Gururuna yediremedi" ve "Reddedilince Sercan gibi olanlar iticisiz" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor, survivor nisa sercan, Survivor 2020,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sosyal medya kullanıcıları Nisa yı yıllardır tanıyoradmkş gibi ve Serca nın o hareketi neden yapdığını görmemişler okumamış gibi eleştirmeleri çok komik
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