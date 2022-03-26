Survivor'da şok eden gelişme! Yarışmacı diskalifiye edildi...

Survivor'da bir yarışmacı diskalifiye edildi. Bu haberi öğrenen Survivor yarışmacıları ve seyirciler şaşkınlık geçirdi. Takımının en güçlü kadın yarışmacılardan birinin Survivor hayatının sona ermesi dikkat çekti. İşte Survivor All Star 2022'ye veda etmek zorunda kalan o isim...

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Survivor'da bir yarışmacının diskalifiye edileceği haberi önceden duyulmuşken bu kişinin Barış Murat Yağcı mı, Merve Aydın mı Elif Gören mi olduğu merak konusuydu. Soru işaretleri, ada konseyiyle yanıt buldu.

Ada konseyinde yarışmacılar, takımının güçlü kadınlarından biri olan Elif Gören'in potaya girmeden Survivor'a veda etmek zorunda kaldığını öğrendi.

Konseyde yer almayan Elif Gören'in mide rahatsızlığı ve mental sorunlar nedeniyle Survivor'dan ayrıldığı kaydedildi.

Elif Gören, 23 Mart dokunulmazlık oyununda yer almamış ve önceki yarışmada da baş dönmesi ve mide bulantısı yaşamıştı.

"İÇİNDEKİ ATEŞİN SÖNDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Elif'in yakın arkadaşı Sema duruma oldukça üzüldüğünü belirterek, "Ben birkaç gündür bir şeyler hissediyordum. Son konseye gelmişti, sordum ona 'Bilmiyorum ne olacak' dedi ama içindeki ateşin söndüğünü gördüm. Belki burada final görecek, şampiyon olacak bir yarışmacı."

"SURVİVOR'UN EN İYİ KADINLARINDAN BİRİ GİTTİ"

Elif'in elenmesiyle alakalı, "Sağlıksal olarak elendiği için gerçekten çok mutsuzum." Batuhan Karacakaya, "Bence sonuna kadar gitmeyi hak eden insanlardan biriydi. Hem karakter hem iyi niyet hem parkur hem atış olarak, belki de Survivor'un en iyi kadınlarından biri gitti diyebilirim."

Barış Murat Yağcı'nın sakatlığı ile ilgili ise İstanbul'la bağlantının sürdüğü ve şuan net bir şeyin söylenemeyeceği kaydedildi.





