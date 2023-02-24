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Survivor'da şoke eden eleme! Kimse onun gideceğini tahmin etmiyordu

24.02.2023 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından tüm televizyon kanallarında eğlence ve dizi yayınlarına ara verilmişti. Survivor da iki haftadır yayınlanmıyordu. Uzun aradan sonra dün, dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışı ünlüler kazandı ve gönüllüler takımı eleme konseyine gitti.

Survivor'da şoke eden eleme! Kimse onun gideceğini tahmin etmiyordu

Çarşamba akşamı yayınlanan Survivor'ın son bölümünde takımlar ilk olarak erzak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Mücadelede her iki takım da kazanmak için elinden geleni yaparken kazanan taraf, gönüllüler takımı oldu. Bu haftanın eleme adayları ise yapılan oylamalar sonucunda Elanur, Barış Telli, Fatih, Tunga ve Batuhan oldu.

BEKLENMEDİK VEDA

Acun Ilıcalı'nın deprem bölgesinde olması nedeniyle Murat Ceylan'ın sunduğu, heyecanlı geçen eleme konseyinin sonunda yarışmaya veda eden isim belli oldu.

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Bu hafta Survivor'dan ayrılan isim, yapılan sms oylamasında en az oyu alan Tunga oldu. Tunga Sayan'ın vedası hem izleyicileri hem de yarışmacıları şoke etti.

TOK OLARAK İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİM

Tunga, eleme konseyi sonrasında adadan ayrılmadan bir veda konuşması yaptı. Yarışmacı, takım arkadaşlarının kulis yaptığını ve bunun sonucunda da yarışmadan elendiğini söyledi. Tunga konuşmasında;

"Bu işler nasip kısmet. Sonuçta burası bir yarışma ve performansınız kötüyse bir yere kadar geliyorsunuz. Ada hayatında kulisler kuruldu, performansım beni kurtarmadı. Burada yaşadıklarım benim yanıma kesinlikle kar kaldı. Burada çok iyi insanlar tanıdım onları izlemeye karnım tok bir şekilde devam edeceğim. Üzülüyorum. Ama bir yandan da buranın bana kattıklarından dolayı çok mutluyum." dedi.

SMS GELİRLERİ DEPREMZEDELERE VERİLECEK

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün, eleme konseyi için gelecek smslerin ücretlerinin tamamını deprem bölgesindeki afetzedeler için kullanılacağını açıkladı. Hali hazırda MasterChef ekibiyle deprem bölgesinde olan Ilıcalı, bu davranışıyla vatandaşlardan büyük beğeni ve destek aldı.

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