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Survivor'da takım kaptanları kimler olacak? Yeni kurallar nedir? Survivor 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 03:09 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında yeni dönem başlıyor. Survivor'da Aycan'ın elenmesiyle birlikte, ünlüler takımı 3 kişiye düştü. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni kurallara göre, Survivor'da artık ünlüler ve gönüllüler oyunları sona erdi. Survivor'da bundan sonra kalan 10 yarışmacı arasında haftalık takımlar yapılacak. Survivor'ın 3 Haziran Çarşamba ekrana gelecek olan yeni bölümünde ise takım kaptanlarını belirleyecek oyun oynanacak. İşte Survivor 96. yeni bölüm fragmanı.

Survivor'da takım kaptanları kimler olacak? Yeni kurallar nedir? Survivor 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 2020 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ünlüler ile gönüllüler olarak dört ay önce yeni sezonuna başlayan Survivor 2020’de yeni bir dönem başlıyor. Ünlüler ile gönüllüler döneminin sona erdiği Survivor’da geriye kalan on yarışmacı, takım kaptanı olabilmek için bireysel olarak performans mücadelesi verecek.

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Son dörde kalmayı başaran yarışmacı arasında yeni takım kaptanları belirlemek için teke tek mücadele yapılacak. Sona kalan iki yarışmacı arasında ise ilk seçimi kimin yapacağını belirlemek için final oyunu oynanacak. Murat Ceylan'ın sunacağı takım kaptanlığı oyununda, haftalık takımların kaptanları belli olacak.

Murat Ceylan'ın oyun öncesindeki , "Survivor'da kaderinizi belirleyecek bir oyun oynayacağız. 2 takım kaptanı arıyoruz. Bu oyunu kazanan ilk seçme hakkını konseyde kullanabilecek" sözleri dikkat çekti.

SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR VE ELEME NASIL OLACAK?

Survivor’da ünlüler ile gönüllüler devri sona erdi. Ünlüler takımının 3 kişi düşmesi sonrasında iki takım birleşti. Survivor 2020’de geriye kalan 10 kişiden artık her hafta farklı iki takım çıkarılacak. Survivor son bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, Survivor 2020’nin 3 Haziran Çarşamba günü itibariyle haftalık takımlarla oynanacağını söyledi.

Acun Ilıcalı, Survivor 2020’de on yarışmacının bireysel olarak performans sergileyeceğini ve en iyi dört dereceyi yapan yarışmacılar arasında birinci – dördüncü ve ikinci – üçüncü eşleşmesi yapılacağını açıkladı. Son eşleşmeler sonrasında iki kaptanın ortaya çıkacağını söyleyen Acun Ilıcalı, bu iki kaptan arasında oynanacak oyun ile ilk seçme hakkını kazanan kişi belli olacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı,kaptanlık oyun sonrasında ada konseyi yapılacağını ve bu iki kaptanın yeni takımlarını birer birer yarışmacıları alarak haftalık takımların oluşacağını belirtti. Bu şekilde iki hafta oynandıktan sonra büyük çeyrek finalin başlayacağını ifade eden Acun Ilıcalı, sonrasında Survivor’ın son dönemine gireceğini açıkladı.

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