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Survivor'da takımlar karışıyor mu? Survivor AllStar'da takımlar değişecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı!

16.04.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da takımlar karışıyor mu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın ardından internette araştırma yapmaya başladı. Acun Ilıcalı, konseyde ünlüler takımı ile gönüllüler takımını heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Peki Survivor'da takımlar karışıyor mu? Survivor AllStar'da takımlar değişecek mi? İşte detaylar...

Survivor'da takımlar karışıyor mu? Survivor AllStar'da takımlar değişecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor'da takımlar karışıyor mu? sorusu TV 8'in sevilen yarışmasında haftanın ilk eleme adayını belirlemek için konseye giden ünlüler takımı ve gönüllüler takımına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası yanıt buldu. Peki Survivor'da takımlar karışıyor mu? Survivor AllStar'da takımlar değişecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

SURVİVOR'DA TAKIMLAR KARIŞIYOR MU?

Acun Ilıcalı dün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde ünlüler takımı ve gönüllüler takımına açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayılarda orantısızılık olduğu gibi Barış'ın oynamaması, ünlüler takımında Adem de yok. Adem'in dönüş tarihini bilmiyoruz. Survivor'da bir noktada takım değişikliği defalarca yaptık. Benim şu anda en çok merak ettiğim konu aslında bu sorunun cevabını da seyircimizden duymak istiyorum. İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Adem'in sakatlığıyla biraz daha gündeme gelmiş oldu" dedi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında konuyla ilgili anket açtığını belirterek "Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim"

SURVİVOR ALL STAR'DA TAKIMLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre; ünlü televizyoncu sosyal medya hesabında konuya dair anket açacak. Duruma anket sonucuna göre karar verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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