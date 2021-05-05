Survivor'da takımlar karışıyor! Survivor'da yeni takımlar nasıl olacak?

Acun Ilıcalı geçtiğimiz Pazar akşamı Instagram'dan yaptığı canlı yayında, ünlüler takımından elenen yarışmacı kadın olursa takımların değişeceğini açıklamıştı.

YENİ TAKIMLAR OLACAK

Bu hafta iki dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımında eleme adayları Sergen, Merve ve Melis oldu. Sms oylamasında en az oyu alan Melis Sezer, Survivor'dan elenen yarışmacı oldu. Böylece ünlüler takımında yarışmacı sayısı 4'e düştü ve takımda Sergen, Batuhan, İsmail ve Merve kaldı. İki takım arasındaki dengenin bozulmasının ardından ise Acun Ilıcalı aldıkları kararı yarışmacılara açıkladı.

Buna göre Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları karışacak. Her iki takımda da kadın yarışmacı sayısı eşit olacak. Acun Ilıcalı, Survivor'ın 5 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan özel bölümündeki konseyde yeni takımların açıklanacağını duyurdu.



