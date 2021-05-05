MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da takımlar karışıyor! Survivor'da yeni takımlar nasıl olacak?

Survivor'da takımlar karışıyor! Survivor'da yeni takımlar nasıl olacak?

05.05.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de yeni bir dönem başlıyor. Survivor'da son olarak ünlüler takımından Melis Sezer'in elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, takımların karışacağını yarışmacılara açıkladı. Ünlüler takımının 4 kişiye düşmesi ve kadın yarışmacı olarak sadece Merve Aydın'ın kalmasıyla güç dengeleri bozuldu. Survivor'da yeni takımlar ise ekrana gelecek olan özel bölümdeki konseyde açıklanacak.

Survivor'da takımlar karışıyor! Survivor'da yeni takımlar nasıl olacak?

Acun Ilıcalı geçtiğimiz Pazar akşamı Instagram'dan yaptığı canlı yayında, ünlüler takımından elenen yarışmacı kadın olursa takımların değişeceğini açıklamıştı.

YENİ TAKIMLAR OLACAK

Bu hafta iki dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımında eleme adayları Sergen, Merve ve Melis oldu. Sms oylamasında en az oyu alan Melis Sezer, Survivor'dan elenen yarışmacı oldu. Böylece ünlüler takımında yarışmacı sayısı 4'e düştü ve takımda Sergen, Batuhan, İsmail ve Merve kaldı. İki takım arasındaki dengenin bozulmasının ardından ise Acun Ilıcalı aldıkları kararı yarışmacılara açıkladı.

Buna göre Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları karışacak. Her iki takımda da kadın yarışmacı sayısı eşit olacak. Acun Ilıcalı, Survivor'ın 5 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan özel bölümündeki konseyde yeni takımların açıklanacağını duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
"Mansur Yavaş, Gör Beni'yi reddetti" Nedenini böyle açıkladı"Mansur Yavaş, Gör Beni'yi reddetti" Nedenini böyle açıkladı
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: Gizli cennetimizde çekildi

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: Gizli cennetimizde çekildi

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir?

İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.