Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor 2018'de geçen hafta ödül oyunu dönüşünde All Star takımının iki yarışmacısı Adem Kılıçcı ve Turabi Çamkıran arasında şok bir kavga yaşanmıştı. Yaşanan kavganın görüntüleri yayınlanmazken, ada konseyinde Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı sert bir dille uyarmıştı. Bu kavgada nelerin yaşandığı ise Survivor hayranları tarafından merak konusu oldu.

Survivor'ın Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, Sema röportaj sırasında yaşanan kavganın nasıl olduğunu açıkladı.All Star takımını geren Turabi-Adem tartışması hakkında yarışmacılar yorum yaptı. Yaşanan kavganın en yakın şahitlerinden olan Sema olayın şarkı sebebiyle çıktığını söyleyerek şunları anlattı:

"Gerçekten çok gereksizdi ve hiç bir şey yoktu ortada. Küçük bir şarkı mırıldanmasıydı tek mesele. Oyundan geldik, Yunan takımını yendik çok mutluyduk. O sırada sessiz bir şekilde bir şarkı mırıldandık. Şarkı mırıldanırken Turabi 'Kafamdaki şeyleri duyamıyorum senin yüzünden' diye Adem'e söylendi. Adem de 'Kafandaki şarkıyı mı duyamıyorsun?' dedi. Adem 'Tamam abi uzatma' dedi ancak Turabi olayı değişik bir yere getirdi. Adem'in inanılmaz sabırlı olduğunu gördük. Çok sabırlıydı ve kendisini tuttu. Ancak Turabi ısrarla buna devam etti ve saçma sapan bir kavga oldu"