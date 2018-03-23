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Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2018 01:28 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de All Star takımında Adem ve Turabi kavgasında neler yaşandığı merak konusu olmuştu. Survivor'daki büyük kavganın detayları ilk defa ortaya çıktı. All Star'dan Sema oyun dönüşündeki Adem ve Turabi kavgasının nasıl olduğunu açıkladı. İkili arasındaki gerilim devam ederken, Turabi'den ise ilginç bir açıklama geldi. Turabi'nin 'Artık kendim olmayacağım. Kendim olursam Survivor hayalime veda edeceğim' sözleri dikkatleri çekti.

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor 2018'de geçen hafta ödül oyunu dönüşünde All Star takımının iki yarışmacısı Adem Kılıçcı ve Turabi Çamkıran arasında şok bir kavga yaşanmıştı. Yaşanan kavganın görüntüleri yayınlanmazken, ada konseyinde Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı sert bir dille uyarmıştı. Bu kavgada nelerin yaşandığı ise Survivor hayranları tarafından merak konusu oldu.

Survivor'ın Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, Sema röportaj sırasında yaşanan kavganın nasıl olduğunu açıkladı.All Star takımını geren Turabi-Adem tartışması hakkında yarışmacılar yorum yaptı. Yaşanan kavganın en yakın şahitlerinden olan Sema olayın şarkı sebebiyle çıktığını söyleyerek şunları anlattı:

"Gerçekten çok gereksizdi ve hiç bir şey yoktu ortada. Küçük bir şarkı mırıldanmasıydı tek mesele. Oyundan geldik, Yunan takımını yendik çok mutluyduk. O sırada sessiz bir şekilde bir şarkı mırıldandık. Şarkı mırıldanırken Turabi 'Kafamdaki şeyleri duyamıyorum senin yüzünden' diye Adem'e söylendi. Adem de 'Kafandaki şarkıyı mı duyamıyorsun?' dedi. Adem 'Tamam abi uzatma' dedi ancak Turabi olayı değişik bir yere getirdi. Adem'in inanılmaz sabırlı olduğunu gördük. Çok sabırlıydı ve kendisini tuttu. Ancak Turabi ısrarla buna devam etti ve saçma sapan bir kavga oldu"

TURABİ VE ADEM'DEN KAVGA AÇIKLAMASI

TURABİ: 'KENDİM OLURSAM SURVIVOR HAYALİME VEDA EDECEĞİM'
All Star takımında yaşanan tartışmanın yankıları devam ediyor. Turabi yaşadığı gerginlikle alakalı hayli çarpıcı ifadeler kullandı. Turabi, 'Bu aralar kendim olamayacağım. Kendim olursa Survivor hayalime veda edeceğim. Bir süre turbo panter sahaalrda olamayacak. Survivor hayalimden olmak istemiyorum. Gerekirse böyle devam edeceğim gittiği yere kadar' dedi.

ADEM: 'BEN BUNLARI UNUTAMAM'
Kavganın diğer tarafı Adem ise, ortada bir problem yokken bu kavganın yaşandığını söyleyerek, 'Çok yenilir yutulur laflar söylemedik birbirimize. Ben bunları unutamam. Uzak durmamızda fayda var. Birbirimizle hiç bir problemimiz yoktu. Ancak demek ki içten içte problemler yaratılmış ve gizlenmiş bugüne kadar. Bunun başka açıklaması yok. Ben ancak tahammül edemediğim insanlara bu şekilde davranırım.' şeklinde konuştı.

ÜMİT KARAN'DAN ADEM VE TURABİ'YE TEPKİ 'RAHAT DOKUNUYOR'
Ümit Karan ise yaşanan kavganın ardından iki isme de sert tepki gösterdi. Karan, 'İkisi de olgun insanlar. Anlamasalar da biz farklı şekilde anlatırız. Büyükleri olarak müdahale ederiz. Ayıp bir şeydi. Hoş değildi. Herhalde rahat dokunuyor.' ifadelerini kullandı.

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Survivor survivor 2018 survivor adem turabi kavga

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