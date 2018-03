Survivor'da Turabi Adem krizinde son perde! 'Beni sevmeyenin ikramı bana helal değildir'

ADEM VE TURABİ KRİZİ BÜYÜYOR! All Star takımında tartışma yaşayan Turabi ile Adem arasındaki kriz devam ediyor. Turabi, Adem'in ikramını reddetti. Denize ağ atarak balık tutan Adem ve Merve, tutulan balıkları takım arkadaşlarıyla pişirdi. Merve balıklardan Turabi'ye de ikram etti ancak Turabi balıkları tutanın kavga ettiği Adem olduğu için reddetti. Turabi, 'Beni sevmeyen biri balık ikram etti. Balığı tutan kavga ettiğimiz bir kardeş. Gönülden ikram etmediği için bana haramdır. O etin sahibi beni sevmeyen biriyse hayatta yemem. İsterse açlıktan öleyim. Herkes kendisini düşünmekte ama çevreye iyi görünmek için paylaşma çabaları. Ben bunu yemem' dedi.

Survivor 2018'in 30. bölümü 23 Mart Cuma akşamı ekranlara geldi. Alp Kırşan'ın sunduğu iletişim oyunu 140 metrelik Survivor tarihin en uzun parkurunda gerçekleşti. All Star ve Gönüllüler sembol oyunu için parkura çıktı. Survivor'da geçen hafta oyun dönüşünde kavga eden ve Acun Ilıcalı tarafından sert bir dille uyarılan Adem ve Turabi arasında soğuk rüzgazlar esmeye devam ediyor.

Adem ise yaşanan olaya rağmen işin fanatizme dökülmemesi gerektiğini söyleyerek, 'Yaşadığımız olaylardan dolayı birbirimize sıcak bakmayabiliriz. Ama olayı fanatizme çevirmemek lazım. Onun tuttuğu balığı yememe, kırdığı hindistan cevizini yememe gibi bir durum olmamalı. Ben onun yaptığı davranışı yapmazdım. Ama şimdi o yaptığı için ben de yapmak zorunda kalıyorum. İşin tuhaf tarafı bu' dedi.

NAGİHAN SEMA POLEMİĞİ! KİM DAHA HIZLI?

Sembol oyununda karşı karşıya gelen Nagihan ile Sema arasında takım arkadaşlarının da katılımıyla hız polemiği yaşandı. Oyunu kazanan Nagihan, takım arkadaşlarına Sema için 'Hızlı olduğunu söylüyor. Sema hızlı olsa ne olacak oyunu kazanacaksın' dedi.

İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da manevi değeri en yüksek olan iletişim oyununu bugüne kadar hiç kazanamayan Gönüllüler takımı oyun öncesinde oldukça hırslıydı. Survivor tarihin 140 metreyle en uzun parkuru olan, 140 metrelik parkurda iki takım iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Oyuna çok iyi başlayan All Star takımı rakibine hiç şans tanımadı ve 8-0'lık bir fark elde etti. Oyunu All Star takımı 10-3 gini açık bir farkla kazanmayı başardı. İletişim ödülünü kazanan All Star takımı, arkadaşlarından gelen mesajlarla hem keyifli hem de duygusal anlar yaşadı.