Survivor'da Turabi'den Anıl ve Hakan'a şok sözler! 'Hakan'ı ve eşantiyon olarak da Anıl'ı sileceğim'

Survivor 2018'in 4 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen 62. bölümde, geçtiğimiz hafta Hakan ve Anıl'a küfretmesinden dolayı ceza alan Turabi oyun sahasına döndü.

'BİRİNCİLİK NAMINI SİLMEYE GELDİM'

Kendisinin ceza alması ve ödüllerden uzak kalmasının sebebi gördüğü Hakan ve Anıl'a çok sert sözler sarfeden Turabi, ' Adada zaman geçmek bilmedi. Takım arkadaşlarımı yalnız bıraktım. Ödülleri ben yiyemedim. Açlık ve oyunlarda oynamama siniri var üzerimde. Gönüllüler'den bazı kişileri parkurlara gömmeye hakkını vermeye geldim. Ben yokken Hakan haftanın birincisi olmuş. Onun birincilik namını silmeye geldim buraya. Yanında eşantiyon olarak da Anıl'ı sileceğim. Hepsini sileceğim' dedi.

HAKAN HATİPOĞLU 'TURABİ TERBİYESİZLİKLERİNE DEVAM EDİYOR'

Hakan Hatipoğlu'ndan ödül oyununda sayıyı aldıktan sonra kendisine dönerek 'patetes' diyen ve sevincini sergileyen Turabi'ye sert tepki. Oyun sonrasında konuşan Hakan Hatipoğlu ise, 'Turabi sen artistik yapıyorsun. Garip garip sevinçler yapıyorsun. Beni tahrikediyorsun. Ama sonuç ne Turabi kim kazanıyor sonuçta? Bugün de çıktın parkurda cevabını aldın. O yüzden büyük konuşmayacaksın büyük hareket yapmayacaksın' diye konuştu.