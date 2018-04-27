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Survivor'da Turabi'den Hakan Hatipoğlu ve eski takım arkadaşlarına şok sözler! 'Midemi bulandırıyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 02:11 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in son bölümünde Ünlüler takımını tarihi bir farkla yenen Gönüllüler'in takımının sevinç gösterisine Turabi ve Ümit Karan'dan tepki geldi. Survivor'ın Perşembe yayınlanan 55. bölümünde, Turabi ve Ümit kendi takımlarından giden eski arkadaşları için şok sözler söyledi. Turabi, Hakan ve Gönüllüler'i çok sert eleştirerek, 'Midemi bulandırıyor arkadaşlıkları' dedi. Ümit ise, 'Onların sevinç gösterisi beni hayal kırıklığına uğrattı. Biz açken böyle sevinmemeleri lazım' şeklinde konuştu

Survivor'da Turabi'den Hakan Hatipoğlu ve eski takım arkadaşlarına şok sözler! 'Midemi bulandırıyor'

Survivor 2018'in 26 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen 55. bölümünde iki takım hem hamburger ödülünü kazanmak hem de iletişim ödülü için iki ayrı oyun oynadı. Uzun zamandır oyun kazanamayan Ünlüler takımı, yemek ödülünde de büyük bir hüsrana uğradı ve tarihi bir fark yiyerek 10-2 kaybettiler. Oyun sonrasında Gönüllüler takımının sevinmesi ise Ünlüler'i kızdırdı.

Ödül oyununu kazanan Gönüllüler'in sevinç gösterisi Ünlüler'in tepkisini çekti. Turabi, All Star takımından geçen 3 isme bu konuda ayrı parantez açtı. Ödül oyununda Gönüllüler'in aşırı sevincine tepki gösteren Ünlüler, takımdaki 3 eski arkadaşlarının tavrını da eleştirdi.

'MİDEMİ BULANDIRIYOR'
Turabi karşı takım için çok sert sözler söyleyerek, Hakan, Hilmi Cem, Damla ve Murat'ı eleştirdi. Turabi, 'Herhalde bu kadar yenilgi görmedim. Psikolojim bozulmaya başladı. Karşı taraftaki arkadaşlıkları midemi bulandırıyor. Kardeşinin gitmesi üzerine olan zaferler, kardeşinin gitmesini sağlayan insanlarla kardeşlik kuran Hakan. Orası ayrı bir midemi bulandırıyor. Hiç bir zaman böyle bir sevinç yapmadık. Bu da bize güzel bir ders oldu' dedi.

'BURADAN GİDEN ARKADAŞLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'
Ümit Karan ise, 'Çok şaşkınlıkla rakip takımı izliyorum. Onlar açken biz asla abartılı sevinç gösterisi yapmadık. Bunu da en iyi buradan giden arkadaşların bilmesi lazım. Ben şu an şoktayım. Biz bu kadar açken onların bu sevinci yapması beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Her oyuna dokunulmazlık gibi seviniyorlar' şeklinde konuşarak eski takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 Turabi

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