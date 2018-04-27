Survivor'da Turabi'den Hakan Hatipoğlu ve eski takım arkadaşlarına şok sözler! 'Midemi bulandırıyor'

Survivor 2018'in 26 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen 55. bölümünde iki takım hem hamburger ödülünü kazanmak hem de iletişim ödülü için iki ayrı oyun oynadı. Uzun zamandır oyun kazanamayan Ünlüler takımı, yemek ödülünde de büyük bir hüsrana uğradı ve tarihi bir fark yiyerek 10-2 kaybettiler. Oyun sonrasında Gönüllüler takımının sevinmesi ise Ünlüler'i kızdırdı.

Ödül oyununu kazanan Gönüllüler'in sevinç gösterisi Ünlüler'in tepkisini çekti. Turabi, All Star takımından geçen 3 isme bu konuda ayrı parantez açtı. Ödül oyununda Gönüllüler'in aşırı sevincine tepki gösteren Ünlüler, takımdaki 3 eski arkadaşlarının tavrını da eleştirdi.

'MİDEMİ BULANDIRIYOR'

Turabi karşı takım için çok sert sözler söyleyerek, Hakan, Hilmi Cem, Damla ve Murat'ı eleştirdi. Turabi, 'Herhalde bu kadar yenilgi görmedim. Psikolojim bozulmaya başladı. Karşı taraftaki arkadaşlıkları midemi bulandırıyor. Kardeşinin gitmesi üzerine olan zaferler, kardeşinin gitmesini sağlayan insanlarla kardeşlik kuran Hakan. Orası ayrı bir midemi bulandırıyor. Hiç bir zaman böyle bir sevinç yapmadık. Bu da bize güzel bir ders oldu' dedi.