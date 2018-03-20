Survivor'da Turabi ve Adem kavga etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye uyarısı geldi

Survivor 2018'in 19 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde All Star takımındaki beklenmedik kavga herkesi şaşırttı. Önce ödül oyununu ardından ise Yunanistan takımıyla yaptıkları mücadeleyi kazanan All Star'da Adem Kılıçcı ve Turabi Çamkıran arasında ekranlarda yayınlanmayan bir kavga yaşandı. Yaşanan kavgayı Acun Ilıcalı eleme konseyinde açıkladı ve yarışmacılara uyarı verdi. Ilıcalı, iki yarışmacının ciddi bir şekilde uyarıldığını ve bu tarz bir olayın tekrarlanması halinde ciddi bir yaptırımı olacağını konseyde tüm izleyenlere duyurdu.

Acun Ilıcalı, Adem ve Turabi arasında yaşananları şu şekilde anlattı:

'Bugün kendimizi hiç istemediğimiz bir olayın içinde bulduk. Adem ve Turabi arasında oyun dönüşünde çok ciddi boyutta bir tartışma yaşandı. Survivor'da hiç istemediğimiz gerginlikte bir olay yaşandı. Bu olayları yaşamak istemiyoruz. İki tarafa da bu olayın çok ciddi bir uyarı olarak bizde karşılığı olduğunu

ve bir daha yaşanmamasını net olarak tebliğ etmiş oluyoruz. Bir daha olmamasını da sizden garanti olarak duymak istiyoruz. Ani bir gerilim olmuş olabilir, sözler amacını aşmış olabilir ama bu boyutta bir olayın tekrarının yaşanmaması sizden net beklentimiz'