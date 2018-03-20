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Survivor'da Turabi ve Adem kavga etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye uyarısı geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 01:16 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in son bölümünde, eleme konseyinde Adem ve Turabi arasında yaşanan kavgayla ilgili Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Survivor'da Türkiye Yunanistan mücadelesinin ardından yolda All Star takımından Turabi ve Adem arasından şok bir kavga yaşandı. Acun Ilıcalı konseyde All Star takımından Adem ile Turabi arasında yaşanan tatsız olayı anlattı ve yarışmacıları uyardı. İşte Adem ile Turabi'nin sözleri...

Survivor'da Turabi ve Adem kavga etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye uyarısı geldi

Survivor 2018'in 19 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde All Star takımındaki beklenmedik kavga herkesi şaşırttı. Önce ödül oyununu ardından ise Yunanistan takımıyla yaptıkları mücadeleyi kazanan All Star'da Adem Kılıçcı ve Turabi Çamkıran arasında ekranlarda yayınlanmayan bir kavga yaşandı. Yaşanan kavgayı Acun Ilıcalı eleme konseyinde açıkladı ve yarışmacılara uyarı verdi. Ilıcalı, iki yarışmacının ciddi bir şekilde uyarıldığını ve bu tarz bir olayın tekrarlanması halinde ciddi bir yaptırımı olacağını konseyde tüm izleyenlere duyurdu.

Acun Ilıcalı, Adem ve Turabi arasında yaşananları şu şekilde anlattı:
'Bugün kendimizi hiç istemediğimiz bir olayın içinde bulduk. Adem ve Turabi arasında oyun dönüşünde çok ciddi boyutta bir tartışma yaşandı. Survivor'da hiç istemediğimiz gerginlikte bir olay yaşandı. Bu olayları yaşamak istemiyoruz. İki tarafa da bu olayın çok ciddi bir uyarı olarak bizde karşılığı olduğunu
ve bir daha yaşanmamasını net olarak tebliğ etmiş oluyoruz. Bir daha olmamasını da sizden garanti olarak duymak istiyoruz. Ani bir gerilim olmuş olabilir, sözler amacını aşmış olabilir ama bu boyutta bir olayın tekrarının yaşanmaması sizden net beklentimiz'

TURABİ 'KIZ KARDEŞLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM'
Kavgaya karışan isimler Adem ve Turabi'ye Acun Ilıcalı konseyde söz verdi. Turabi konuşmasını çok kısa tutarak 'Öncelikle kız kardeşlerimdem özür diliyorum. Benim için oldu bitti bir daha da olmaz' dedi.

Adem ise yaşananlarla ilgili olarak, 'Böyle güzel iki galibiyetin ardından böyle birşey yaşanmasını ne ben ne buradan kimse ister. Bazen uğursuzluk gelir çatar. Bir trafik kazası oldu ve daha dikkatli olmamız gerekiyor. Konuşurken vedavranışlarımızda dikkat etmemiz gerektiği bize bir ders oldu. O sırada agresif bir halde olduğumuz için kadın yarışmacı kardeşlerimizi korkuttuk. Onlar da müdahale etmek istemişlerdi. Kendilerinden tek tek özür diliyorum' şeklinde konuştu.

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Survivor survivor 2018 survivor adem turabi kavga

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