Survivor'da Turabi ve Adem kavgası Ilıcalı'yı çok kızdırdı! '4 aylık emeğini yazık etme'

Survivor 2018'in 27 Mayıs Pazar yayınlanan bölümünde, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu sırasında sinirler fena gerildi.Kaybettikleri oyun sonrasında Adem yapılan hatadan dolayı ortada bağırınca Turabi karşılık verdi. İkili arasında bir anda gerilim yükseldi. Oturdu bench'ten fırlayarak Adem'in karşısına dikilen Adem, 'Bağırma. Senin hamallığını yapıyorum orada. Küfür edemezsin. Kendine geleceksin' diye bağırdı. Adem ise, 'Sen burada herkese bağıracaksın kimse sana bağıramayacak. Senin özelliğin ne? Bak kırarım' diye bağırdı. İkili arasında fiziki bir temas yaşanması an meselesiyken son anda araya Acun Ilıcalı girdi. Oldukça sinirlenen Ilıcalı iki yarışmacıyı ayırdı ve 'Konuşanı atarım' diye bağırdı.

ACUN'DAN ADEM'E DİSKALİFİYE UYARISI

Adem'e de diskalifiye uyarısında bulunan Ilıcalı, 'Adem 4 aylık emeği burada riske etme. Adam susma sözü verme sen de sus artık. İletişiminiz koptu. O gergin ve sinirli öyle bak olaya. Biraz cool yap kendini artık' dedi.

ACUN KONSEYDE UYARDI

Oyun sonrasındaki eleme konseyinde ise konuyu gündeme getiren Acun Ilıcalı, 'Bugünkü oyun inanılmaz hareretli bir oyundu. Ama bu yaşanan

inanılmaz sıkıntılı ve tasvip etmediğimiz boyuta geçti olay. Bazen limiti geçse bile evet. Ama bugün ikiniz de limiti fazlasıyla geçtiniz. Yine garip durumlar oluştu. Biz sizden artık çok daha dikkatli olmanızı istiyoruz' şeklinde konuştu.