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Survivor'da Turabi ve Adem kavgası Ilıcalı'yı çok kızdırdı! '4 aylık emeğini yazık etme'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 00:29 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunu sırasında Turabi ve Adem arasında yaşanan kavga herkesi şoke etti. Birbirlerine çok sert sözler söyleyen ve aralarında fiziki bir temasa ramak kalan ikiliyi, son anda araya giren Acun Ilıcalı ayırdı. Çok sinirlenen Ilıcalı, 'Konuşanı atarım' diye bağırdı. Daha sonra ise Adem'in yanına giden Ilıcalı, '4 aylık emeğini burada yazık etme' diyerek diskalifiye uyarısında bulundu.

Survivor'da Turabi ve Adem kavgası Ilıcalı'yı çok kızdırdı! '4 aylık emeğini yazık etme'

Survivor 2018'in 27 Mayıs Pazar yayınlanan bölümünde, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu sırasında sinirler fena gerildi.Kaybettikleri oyun sonrasında Adem yapılan hatadan dolayı ortada bağırınca Turabi karşılık verdi. İkili arasında bir anda gerilim yükseldi. Oturdu bench'ten fırlayarak Adem'in karşısına dikilen Adem, 'Bağırma. Senin hamallığını yapıyorum orada. Küfür edemezsin. Kendine geleceksin' diye bağırdı. Adem ise, 'Sen burada herkese bağıracaksın kimse sana bağıramayacak. Senin özelliğin ne? Bak kırarım' diye bağırdı. İkili arasında fiziki bir temas yaşanması an meselesiyken son anda araya Acun Ilıcalı girdi. Oldukça sinirlenen Ilıcalı iki yarışmacıyı ayırdı ve 'Konuşanı atarım' diye bağırdı.

ACUN'DAN ADEM'E DİSKALİFİYE UYARISI

Adem'e de diskalifiye uyarısında bulunan Ilıcalı, 'Adem 4 aylık emeği burada riske etme. Adam susma sözü verme sen de sus artık. İletişiminiz koptu. O gergin ve sinirli öyle bak olaya. Biraz cool yap kendini artık' dedi.

ACUN KONSEYDE UYARDI
Oyun sonrasındaki eleme konseyinde ise konuyu gündeme getiren Acun Ilıcalı, 'Bugünkü oyun inanılmaz hareretli bir oyundu. Ama bu yaşanan
inanılmaz sıkıntılı ve tasvip etmediğimiz boyuta geçti olay. Bazen limiti geçse bile evet. Ama bugün ikiniz de limiti fazlasıyla geçtiniz. Yine garip durumlar oluştu. Biz sizden artık çok daha dikkatli olmanızı istiyoruz' şeklinde konuştu.

'İKİ DÖVÜŞÇÜ KAVGA EDECEKSE ZATEN KONUŞMAZ'
Yaşanan olayı değerlendiren Adem, 'Oyun başlarında oyunu çözemedik. Ortada olduğum için oyunu kazanma iç güdüsüyle birbirimize bağırmak durumunda kaldık. Ben oyunu kaybettiğimizde gergindim. Turabi de gergindi. O arada karşılıklı birbirimize bağırdık.Turabi'yle daha önce de tartışma yaşamıştık ama onu da kapattık. Turabi içinde bir şey tutmaz. O anda bana söyler. Ben de söylerim. O anda tartışırız, bağırırız. Ama içimizde sinsilik, düşmanlık tutmayız' şeklinde konuştu.

İki dövüşçü arasında bir kavga olacaksa zaten fazla konuşma olmayacağını söyleyen Turabi ise, 'Ben içimde tutamıyorum. Çok ileri boyuta gidebileceğini düşünmüyorum. Çok gergin bir oyundu. İki dövüş sporu yapan kişi arasında zaten bir şey olacaksa konuşmaz çok fazla. Biz o anda sinirlenip bağırıp çağırıyoruz ama o kadar' dedi.

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