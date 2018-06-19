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Survivor'da Turabi ve Damla yarışabilecek mi? Acun Ilıcalı'dan şok açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 01:01 | Son Güncelleme

Survivor'da sakatlığı nedeniyle oyunlardan uzak kalan Turabi ve Damla'nın son sağlık durumlarını Acun Ilıcalı açıkladı. Turabi'nin sakatlığının ortopedik olmadığını ve çok daha ciddi olduğunu söyleyen Ilıcalı, hakkındaki kesin kararın Çarşamba akşamı konseyde belli olacağını söyledi. Ilıcalı'nın açıklamaları 'Turabi Survivor'dan ayrılacak mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Survivor'da Turabi ve Damla yarışabilecek mi? Acun Ilıcalı'dan şok açıklama

Survivor 2018'de Turabi bir oyun sırasında parkurda düşerek belini sert şekilde yere çarpmıştı. Ciddi bir şekilde sakatlanan Turabi, Survivor doktoru Metin Kuş'un raporuyla oyunlarda oynayamıyordu. Acun Ilıcalı programın son bölümünde Turabi'ye sakatlığıyla ilgili bilgi verdi.

DAMLA OYUNLARA DÖNÜYOR
Survivor 2018 ada konseyinde Acun Ilıcalı, sakatlıkları devam eden Damla ve Turabi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Damla ve Turabi sakatlıkları nedeniyle bir süredir oyunlarda mücadele edemiyordu. Acun Ilıcalı, Damla'nın şu anda koşabilecek durumda olduğunu söyledi. Damla ise, 'Yüzde yüz geçtiğini söyleyemem. Ancak kalan bu az zamanda kendimi göstermek için elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum' dedi.

'TURABİ'NİN SAKATLIĞI CİDDİ RİSK TAŞIYOR'
Turabi'nin sakatlığı nedeniyle oynama şansı olmadığını söyleyen Ilıcalı, 'Metin ağabey senin tüm raporlarını İstanbul'da çok önemli doktorların olduğu bir kurula gönderdi. Bu kurulun vereceği cevabı 2 gün içinde alacağız. Eğer bu kuraldan negatif bir durum çıkarsa ve 'Oynamasında sağlık açısında ciddi risk var' denilirse seni oynatma şansımız gözükmüyor. Çarşamba akşamı konseyde bunun cevabını net olarak söyleyeceğiz sana. Metin Kuş teşhisler konusunda çok hassastır. Çok önemli doktorlara bu raporları iletti. Senin sakatlığın ortopedik bir risk taşımıyor. Daha yukarlarda bir risk taşıyor sakatlığın. Senin kalıcı sağlığın benim
için kendi sağlığımla aynı değerde' şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları karşısında büyük üzüntü yaşayan Turabi, 'Acun ağabey ben oynarım, çok iyi hissediyorum. Hiç bir sıkıntı yok her türlü
yarışırım. O makina sadece hasarı gösteriyor, kime ait olduğunu göstermiyor. Yok mu bir kağıt falan imzalayayım oynamak için. Zaman az kaldı' dedi.


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