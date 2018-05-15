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Survivor'da Turabi ve Hakan Hatipoğlu arasında gizli anlaşma! Böyle itiraf etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 01:45 | Son Güncelleme

Survivor'da aralarında geçtiğimiz yıllardan beri süren bir husumetin olduğu Hakan Hatipoğlu ve Turabi arasındaki ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Survivor 2018'de de kavgalarıyla gündeme gelen Hakan ve Turabi arasında gizli bir ateşkes yapıldı. Birleşme partisindeki sıcak diyaloglarıyla herkesi şaşırtan ikili arasındaki anlaşmayı Hakan ilginç sözlerle açıkladı.

Survivor'da Turabi ve Hakan Hatipoğlu arasında gizli anlaşma! Böyle itiraf etti

Survivor tarihinde aralarında en fazla kavga çıkan ikili olan Hakan ve Turabi arasındaki son günlerdeki ilginç diyaloglar dikkatleri çekmişti. Survivor birleşme partisinde de Duman'ın şarkısını söyleyen Hakan Turabi'ye şarkıdaki 'Sana nerden rastladım' kısmını ithaf edince gülümseten anlar yaşanmıştı. Survivor 2018'de sık sık karşı karşıya gelen Hakan ve Turabi'nin birleşme partisinde ateşkes imzaladığı ortaya çıktı.

Hakan Hatipoğlu, Turabi ile arasındaki gizli anlaşmayı açıkladı. Birleşme sırasında Turabi'yle sohbetlerinin olduğunu söyleyen Hakan, 'Birleşme partisi bir futbol maçındaki devre arası gibidir. Biz bu 15 dakikalık devre arasında mola verdik rahatladık sohbetler ettik parti yaptı. Parti müthişti. Turabi'yle bir kaç sohbetimiz oldu. İki günlüğüne ateşkes imzaladık. Ama şartımız şuydu. İki gün konuşuruz gülüşürüz ama iki gün sonra adayı yakmaya devam ederiz' dedi.

HAKAN VE ANIL'LA KAVGA EDİNCE CEZA ALMIŞTI
Survivor 2018'de son günlerde aralarında sıcak diyalogların yaşandığı Turabi ve Hakan arasındaki son kavga ise 28 Nisan'da ekrana gelen bölümde yaşanmıştı. Oyun sırasında Anıl'la aralarında yaşanan gerginliğin ardından Turabi Hakan'la da kavga etmiş ve küfürler havada uçuşmuştu. Acun Ilıcalı ise bu olayın ardından Turabi'ye 5 oyunda yer almama cezası vermişti.

HAKAN TURABİ'YE ŞARKIYI İTHAF ETMİŞTİ!

Yarışmada Duman grubunun 'Senden daha güzel' isimli şarkısını söyleyen Hakan'ın performansı jüri tarafından beğeni topladı. Şarkısının ardından Hakan, yarışmada aralarında sık sık kavgaların yaşandığı Turabi'ye bu defa şarkı sözüyle gönderme yaptı. Hakan şarkıdaki 'Sana nerden rastladım' kısmını Turabi'ye ithaf ettiğini söyledi. Bu sözler karşısında kahkaha atan Turabi ise Hakan'a 'Umarım buradaki performansımla da seni gömerim' diye cevap verdi. Hakan ise, 'Bu daha fragman' diyerek aralarındaki rekabete vurguda bulundu.

Turabi ve Hakan'ın güldüren atışması sırasında ise İbrahim Büyükak, 'Bu yarışmanın en sevdiğim yanı rekabet. Turabi ile aranızdaki tatlı tatlı ısırıyorsunuz
hoşuma gidiyor' sözleriyle araya girdi. Hakan'ın performansını da beğenen Büyükak, 'Enerjin süper. Çok güzel şarkı söyledin, herkesi coşturdun' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 survivor hakan turabi

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