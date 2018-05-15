Survivor'da Turabi ve Hakan Hatipoğlu arasında gizli anlaşma! Böyle itiraf etti

Survivor tarihinde aralarında en fazla kavga çıkan ikili olan Hakan ve Turabi arasındaki son günlerdeki ilginç diyaloglar dikkatleri çekmişti. Survivor birleşme partisinde de Duman'ın şarkısını söyleyen Hakan Turabi'ye şarkıdaki 'Sana nerden rastladım' kısmını ithaf edince gülümseten anlar yaşanmıştı. Survivor 2018'de sık sık karşı karşıya gelen Hakan ve Turabi'nin birleşme partisinde ateşkes imzaladığı ortaya çıktı.

Hakan Hatipoğlu, Turabi ile arasındaki gizli anlaşmayı açıkladı. Birleşme sırasında Turabi'yle sohbetlerinin olduğunu söyleyen Hakan, 'Birleşme partisi bir futbol maçındaki devre arası gibidir. Biz bu 15 dakikalık devre arasında mola verdik rahatladık sohbetler ettik parti yaptı. Parti müthişti. Turabi'yle bir kaç sohbetimiz oldu. İki günlüğüne ateşkes imzaladık. Ama şartımız şuydu. İki gün konuşuruz gülüşürüz ama iki gün sonra adayı yakmaya devam ederiz' dedi.

HAKAN VE ANIL'LA KAVGA EDİNCE CEZA ALMIŞTI

Survivor 2018'de son günlerde aralarında sıcak diyalogların yaşandığı Turabi ve Hakan arasındaki son kavga ise 28 Nisan'da ekrana gelen bölümde yaşanmıştı. Oyun sırasında Anıl'la aralarında yaşanan gerginliğin ardından Turabi Hakan'la da kavga etmiş ve küfürler havada uçuşmuştu. Acun Ilıcalı ise bu olayın ardından Turabi'ye 5 oyunda yer almama cezası vermişti.