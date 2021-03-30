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Survivor’da voleybol maçını kim kazandı? İşte 30 Mart Survivor 2021 – Acun Medya voleybol maçını kazanan takım

30.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 30 Mart Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde voleybol maçı heyecanı yaşandı. Survivor 2021 takımını Aleyna Kalaycıoğlu ile Evrim Keklik vardı. Acun Medya takımında ise Acun Ilıcalı ve İrem Kanan yer aldı. Peki, Survivor’da voleybol maçını kim kazandı? Voleybol maçı ödülü neydi?

Survivor’da voleybol maçını kim kazandı? İşte 30 Mart Survivor 2021 – Acun Medya voleybol maçını kazanan takım

Survivor 2021'de iddialı bir voleybol maçı ekrana geldi. Survivor’ın iki başarılı voleybolcusu Evrim Keklik ve Aleyna Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı ve İrem Kanan’a karşılaştı. Survivor 2021 ile Acun Medya arasındaki müthiş mücadelede kazanan takımı tutanlar güzel bir ödül kazandı.

VOLEYBOL MAÇI ÖDÜLÜ NE OLDU?

Survivor 2021 – Acun Medya arasında oynanan voleybol maçında kazanan takıma göre ödül değişiklik gösteriyor. Bu akşam, Survivor 2021 kazanır diyenlere kişi başına 20 bin lira verilecek. Acun Medya kazanır diyenlere ise havuçlu kek verilecek.

SURVİVOR 2021 – ACUN MEDYA VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de iddialı voleybol maçı öncesinde Acun Ilıcalı ödülü açıkladı ve yarışmacılara hangi takımı tuttuklarını açıkladı. Survivor 2021 takımını tutanlar; Çağrı, Batuhan, Sergen, Melis, Aleyna Çalışkan olurken diğer yarışmacılar Acun Medya’yı tutmayı tercih etti.

Taraftarlar, tuttukları takıma kenardan tezahürat yaparak destek oldu. Voleybol maçı baştan sona kıran kırana mücadele içinde geçti. Aleyna ve Evrim, Acun Medya'yı yenerek bir ilke imza atmak istedi. Maçta ikiliden çok güzel kurtarışlar, müthiş sayılar geldi. Fakat bu onların maçı almasına yetmedi. Acun Medya, setleri 15-13, 15-12, 11-15, 15-12 sayıları ile 3-1 kazandı.

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