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Survivor'da yapamamıştı! Turabi'den sonra Aycan Yanaç da Exatlon'da yarışacak

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.09.2024 15:15
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Geçtiğimiz günlerde Turabi yeni bir yarışmada yer alacağını duyurmuştu. Turabi'den sonra bir açıklama da Survivor Aycan'dan geldi. Survivor Aycan Yanaç da Exatlon Germany yarışmasında yer alacak.

Survivor'da yapamamıştı! Turabi'den sonra Aycan Yanaç da Exatlon'da yarışacak

Survivor All Star'da sakatlıkları yüzünden devam edemeyen Turabi yeni bir yarışma için Almanya'nın yolunu tuttu.

Turabi'den sonra bir Survivor yarışmacısı daha yarışmada yer aldığını açıkladı.

Survivor 2022 yarışmasında ünlülerle birlikte mücadele eden Aycan Yanaç yarışmaya devam edememişti.

O dönem Acun Ilıcalı "Aycan şartların zorluğuna dayanamayarak Survivor'a devam edemiyor. Aycan bugün itibarıyla artık Survivor'da yok. Şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar" demişti.

Ancak Aycan Yanaç Survivor'dan bile daha zor bulunan Exatlon Germany yarışmasına katılınca gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşım yapan Aycan'a destek mesajları yağsa da bir kısım kullanıcılar "Turabi'nin yanında şansın yok" yorumlarında bulundu.

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SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

"Beş parasız halime geri döndüm" demişti! Turabi o teklifi duyunca... "Beş parasız halime geri döndüm" demişti! Turabi o teklifi duyunca...

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu.

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Aycan Yanaç
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