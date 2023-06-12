Survivor'da yarı final heyecanı! 12 Haziran Survivor'da Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf'tan kimler finalist oldu?

Survivor'da finalistler belli oluyor. Nefeslerin tutulduğu Survivor 2023'ün finaline doğru adım adım yaklaşılıyor. Büyük bir emek ve mücadele veren yarışmacılardan 4 isim yarı finale çıktı. Bu isimler Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf oldu. İşte 12 Haziran Survivor'ın yarı finalinde yaşananlar ve finalist isimler...

SON DÖRT İSİM

Heyecanın dorukta olduğu yarışmada Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf yarı final çekimleri için İstanbul'a geldi. Bu isimden 2 kişi yarı finale çıkacak.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da yarı finalde eleme adayları şöyle olmuştu:

eleme adayı : Ertuğ eleme adayı : Özgür

2 isimden Ertuğ elendi.

Özgür 3. yarı finalist oldu.

SURVİVOR 2023'DE YARI FİNALİSTLER

12 Haziran Survivor'da en az oy alan isim Ertuğ oldu. Böylelikle yarı finalistler Yusuf, Nefise ve Özgür oldu.



