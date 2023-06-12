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Survivor'da yarı final heyecanı! 12 Haziran Survivor'da Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf'tan kimler finalist oldu?

12.06.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da büyük finale geri sayım devam ediyor. 12 Haziran Pazartesi akşamı Survivor'da yarı final heyecanı yaşandı. İstanbul'da çekimi gerçekleşen yarın final bölümünde Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf yer aldı. Peki, kimler finalist oldu? İşte merak edilenler...

Survivor'da yarı final heyecanı! 12 Haziran Survivor'da Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf'tan kimler finalist oldu?

Survivor'da finalistler belli oluyor. Nefeslerin tutulduğu Survivor 2023'ün finaline doğru adım adım yaklaşılıyor. Büyük bir emek ve mücadele veren yarışmacılardan 4 isim yarı finale çıktı. Bu isimler Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf oldu. İşte 12 Haziran Survivor'ın yarı finalinde yaşananlar ve finalist isimler...

SON DÖRT İSİM

Heyecanın dorukta olduğu yarışmada Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf yarı final çekimleri için İstanbul'a geldi. Bu isimden 2 kişi yarı finale çıkacak.

yarı finalistler

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da yarı finalde eleme adayları şöyle olmuştu:

  1. eleme adayı : Ertuğ

  2. eleme adayı : Özgür

2 isimden Ertuğ elendi.

ertuğğ

Özgür 3. yarı finalist oldu.

özgür

SURVİVOR 2023'DE YARI FİNALİSTLER

12 Haziran Survivor'da en az oy alan isim Ertuğ oldu. Böylelikle yarı finalistler Yusuf, Nefise ve Özgür oldu.


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