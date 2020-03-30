Survivor'da Yasin ile Yunus Emre kavgası! Gönüllüler takımı karıştı

Survivor 2020'nin 30 Mart Pazartesi ekrana gelen 32. bölümünde gönüllüler takımından Yunus Emre ve Yasin arasında oldukça gergin anlar yaşandı.

Yunus Emre ile Yasin arasında ada konseyi sonrasında tartışma çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışma gittikçe büyüdü. Ve sonrasında Yasin ile Yunus Emre, birbirlerinin üzerine yürümeye başladı. İki yarışmacıyı, takım arkadaşları zor ayırdı. Oyun alanında meydana gelen tartışmaya ünlüler takımından yarışmacılar da sakinleştirmek için dahil oldu.

