MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Yasin ile Yunus Emre kavgası! Gönüllüler takımı karıştı

Survivor'da Yasin ile Yunus Emre kavgası! Gönüllüler takımı karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 22:30 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında sinirler iyice gerildi. Survivor'da Barış ve Sercan kavgasının ardından Yunus Emre ile Yasin de birbirine girdi. Gönüllülerde ödül oyunu öncesi yaşanan kavga herkesi şok etti.

Survivor'da Yasin ile Yunus Emre kavgası! Gönüllüler takımı karıştı

Survivor 2020'nin 30 Mart Pazartesi ekrana gelen 32. bölümünde gönüllüler takımından Yunus Emre ve Yasin arasında oldukça gergin anlar yaşandı.

Yunus Emre ile Yasin arasında ada konseyi sonrasında tartışma çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışma gittikçe büyüdü. Ve sonrasında Yasin ile Yunus Emre, birbirlerinin üzerine yürümeye başladı. İki yarışmacıyı, takım arkadaşları zor ayırdı. Oyun alanında meydana gelen tartışmaya ünlüler takımından yarışmacılar da sakinleştirmek için dahil oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?, survivor kavga, survivor yunus emre yasin kavgası,

En Çok Okunan Haberler

Vali duyurdu! Şehirler arası deniz yolu seferleri durduruldu

Vali duyurdu! Şehirler arası deniz yolu seferleri durduruldu

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

3 kamu bankasından yeni kredi desteği

3 kamu bankasından yeni kredi desteği

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şahan Gökbakar'dan yardım kampanyasına destek: Hepimiz aynı gemideyiz

Şahan Gökbakar'dan kampanyaya destek: Hepimiz aynı gemideyiz

Hakan Ural o ailenin yardımına koştu!

Hakan Ural o ailenin yardımına koştu!

Sibel Can’dan 'evde kal' çağrısı

Sibel Can’dan 'evde kal' çağrısı

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Tuba Ünsal yataktan paylaştı

Tuba Ünsal yataktan paylaştı

Yaşar İpek’in avukat Gülnur Tutumoğlu ile sevgili olduğu iddia edildi

Yaşar İpek'in avukat sevgilisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.