Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? İşte Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları dönemi kapandı. Survivor'da bundan sonra kaptanlık oyununu kazananlar mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçecek. Kırmızı ve mavi takımlar bir hafta boyunca ödül ve dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya gelecek.

SURVIVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor'da Sercan, Yunus Emre, Elif, Barış, Nisa, Cemal Can, Ardahan, Berkan, Evrim ve Nisa takım kaptanı olabilmek için mücadele etti. Oyunda parkuru en kısa sürede tamamlayanlar Sercan ve Cemal Can oldu. Böylece Sercan kırmızı takımın, Cemal Can ise mavi takımın kaptanları oldu. Daha sonra Sercan ve Cemal Can, ilk seçme için karşı karşıya geldi ve kazanan Sercan oldu.

SURVIVOR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Kırmızı takım kaptanı olan Sercan, seçme avantajı oyununu da kazanarak ilk seçimi yapmaya başladı ve takımını oluşturdu. Sercan ilk seçim olarak takımına Elif'i dahil etti. Sercan daha sonra ise gönüllülerden Berkan ile takım arkadaşı Yunus Emre'yi seçti. Sercan takımına son isim olarak ise Barış ve Evrim arasından birini seçmek zorunda kaldı ve kararı Barış oldu. Böylelikle bu hafta kırmızı takım yarışmacıları, Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre ve Barış oldu.