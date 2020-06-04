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Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? İşte Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 00:23 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışması 3 Haziran Çarşamba akşamı 96. yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor son bölüme, ilk defa oynanan kaptanlık oyunu damga vurdu. Survivor'da kalan 10 yarışmacı mavi ve kırmızı takım kaptanları olmak için yarıştı. Yeni takımları belirlemek için yapılan kaptanlık oyununda yarışmacılar bireysel olarak mücadele etti. Peki Survivor'da takım kaptanları kimler oldu? Mavi ve kırmızı takımlarda kimler var? İşte detaylar.

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? İşte Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları dönemi kapandı. Survivor'da bundan sonra kaptanlık oyununu kazananlar mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçecek. Kırmızı ve mavi takımlar bir hafta boyunca ödül ve dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya gelecek.

SURVIVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor'da Sercan, Yunus Emre, Elif, Barış, Nisa, Cemal Can, Ardahan, Berkan, Evrim ve Nisa takım kaptanı olabilmek için mücadele etti. Oyunda parkuru en kısa sürede tamamlayanlar Sercan ve Cemal Can oldu. Böylece Sercan kırmızı takımın, Cemal Can ise mavi takımın kaptanları oldu. Daha sonra Sercan ve Cemal Can, ilk seçme için karşı karşıya geldi ve kazanan Sercan oldu.

SURVIVOR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Kırmızı takım kaptanı olan Sercan, seçme avantajı oyununu da kazanarak ilk seçimi yapmaya başladı ve takımını oluşturdu. Sercan ilk seçim olarak takımına Elif'i dahil etti. Sercan daha sonra ise gönüllülerden Berkan ile takım arkadaşı Yunus Emre'yi seçti. Sercan takımına son isim olarak ise Barış ve Evrim arasından birini seçmek zorunda kaldı ve kararı Barış oldu. Böylelikle bu hafta kırmızı takım yarışmacıları, Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre ve Barış oldu.

kırmızı-takım

SURVIVOR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Haftanın ikinci kaptanı olmaya hak kazanan Cemal Can, mavi takıma ilk olarak adadaki en yakın arkadaşı olan Nisa'yı seçti. Cemal Can mavi takıma ikinci olarak ise Yasin'i seçti. Cemal Can takımına üçüncü ismi de belirledi ve 'Babuşsuz bir takım düşünemiyorum' diyerek Ardahan'ı seçti. Cemal Can'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım yarışmacılarına ise son katılan isim Evrim oldu. Seçmeler sonunda mavi takım Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan ve Evrim'den oluştu.

mavi-takım

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